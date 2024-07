Groei van Scale “explodeert” door VMware-vertrekkers

VMware-alternatieven maken dankbaar gebruik van de tumult die Broadcom heeft veroorzaakt. Sinds de prijs- en licentiewijzigingen bij VMware van begin dit jaar doet Scale Computing goede zaken. Mogelijk overtreft het zelfs 50 procent groei in 2024 ten opzichte van het jaar ervoor, stelt CEO Jeff Ready.

“Met het best beoordeelde product, ondersteuningsteam en kanaalprogramma in de industrie, zien we onze business exploderen in de nasleep van de Broadcom-VMware overname,” aldus Ready. De groei vindt plaats in alle regio’s. Scale benadrukt dat de verkoop geleid wordt door partners, dat een niet al te subtiele verwijzing is naar het feit dat VMware/Broadcom juist het partnernetwerk flink heeft verkleind.

Naadloze overstap of “Rip & Replace”

Voor partners klinkt de overstap van VMware naar een alternatief wellicht wat dreigend. Met het “VMware Rip & Replace Program” wordt dat, ondanks de wat agressief klinkende naam, een stuk eenvoudiger. Er is een 25 procent korting op Scale-software en -diensten voor elke nieuwe klant, een wapenfeit dat een stuk vriendelijk overkomt.

Wie nog wel met de oude hardware en doorlopende licenties zit, heeft wat aan “Seamless Switch”. Dit programma brengt bestaande licenties en apparatuur over naar Scale, waar mogelijk.

Het is een commerciële uiting van de duidelijke afkeer vanuit Scale richting de aanpak van Broadcom. Niet voor niets sprak Ready over een “schokkende” situatie en beloofde hij dat Scale nooit zo rigourous te werk zou gaan met klanten of partners massaal de laan uit zou sturen. “Het heeft vooral een grote impact voor middelgrote bedrijven, non-profits en scholen. Speciale kortingen voor die groepen zijn verdwenen,” constateerde hij.

Opschalen

Uit ons eerdere gesprek met Jeff Ready bleek dat de influx van VMware-vertrekkers even ontregelend werkte, maar dat het binnen een paar weken alweer soepel verliep binnen Scale Computing. Dat is maar goed ook voor hun business, aangezien er honderden partners in alle regio’s hebben getekend. Het opschalen van Scale is dus gewoonweg nodig om de huidige markt te bedienen.

Een kernaspect van Scale bevindt zich echter in een geheel andere hoek van virtualisatie: edge computing. Voor die toepassing was Scale al aanwezig bij veel VMware-klanten, aangezien “Virtzilla” helemaal niet geschikt is voor situaties waarin de compute-resources zeer beperkt zijn.

De opkomst van edge computing vindt al jaren plaats, maar ook daar blijft Scale groeien. Het tekent ook partnerships met bijvoorbeeld Reskube om het edge-aanbod verder uit te diepen.

