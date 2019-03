AMD en Nvidia worstelen met teruglopende vraag naar GPU’s

AMD en Nvidia worstelen nog altijd met teruglopende vraag naar hun GPU’s. De bedrijven produceerden begin 2018 extra veel GPU’s om in te kunnen spelen op de toegenomen populariteit van cryptovaluta. Het instorten van die markt zorgt nu voor een overschot, waardoor de bedrijven hun GPU’s moeilijker kunnen slijten.

Uit een rapport van marktonderzoeker Jon Peddie Research blijkt dat beide leveranciers de vraag naar hun GPU’s tussen het derde en het vierde kwartaal van 2018 met 2,65 procent afnemen. Vooral AMD (6,8 procent) en Nvidia (7,6 procent) hadden hier last van. Voor leverancier IBM viel de schade met een daling van 0,7 procent mee.

Markt uit balans

De markt van GPU’s is momenteel volledig uit balans. Dat komt doordat er begin 2018, tijdens de hoogtijdagen van de cryptovaluta, nog fors GPU’s ingekocht werden. Maar die markt stortte in de loop van het eerste kwartaal van 2018 in, met als gevolg dat bedrijven als AMD en Nvidia die juist extra waren gaan produceren, met voorraden bleven zitten. De gevolgen daarvan zijn nog altijd merkbaar.

Over het gehele jaar genomen daalden de leveringen van GPU’s met maar liefst 3,3 procent. Vooral op het gebied van videokaarten voor desktops werd er minder verkocht, -20 procent. De markt van GPU’s voor laptops groeide juist met 8 procent, maar kon het verlies op de desktopmarkt allerminst compenseren. “De vraag naar add-in boards begin 2018 liep niet gelijk met de markt”, vertelt John Peddie van het onderzoeksbureau over de cijfers. “Als gevolg daarvan was er een overschot op de markt. Dat had direct invloed op de verkopen van GPU’s in het vierde kwartaal.”

Voorlopig zullen de effecten hiervan merkbaar blijven. De marktonderzoeker verwacht dat ook in het eerste en in het tweede kwartaal van 2019 vraag en aanbod niet gelijk lopen.