Juniper Networks neemt cloudgebaseerde draadloze netwerkspecialist Mist over

Netwerkspecialist Juniper Networks neemt de leverancier van cloudgebaseerde draadloze netwerken op basis van kunstmatige intelligentie Mist over. De netwerkspecialist wil hiermee zin positie in het sterk groeiende marktsegment van cloudgebaseerde draadloze netwerken verder verstevigen.

Concreet neemt de netwerkspecialist nu een pionier over op het gebied van cloudgebaseerde WLAN-oplossingen in combinatie met kunstmatige intelligentie. Het WLAN-platform van Mist gebruikt een gepatenteerde Bluetooth LE-technologie in samenwerking met wifi en een IoT-oplossing om schalbare en kostenbesparende locatiegebaseerde draadloze diensten te leveren. Belangrijke toepassingen voor deze diensten zijn onder meer indoor wayfinding, nabijheidsnotificaties, verkeersanalyses en het tracken van eigendommen van bedrijven.

Virtuele assistent en beheer via microservices

Daarnaast beschikt het platform over de eerste virtuele assistent met kunstmatige intelligentie binnen de netwerkindustrie, Marvis. Met deze digitale assistent kunnen eindgebruikers eenvoudig problemen oplossen voor draadloze netwerken en krijgen met de assistent ook een goed inzicht in klant- en netwerkgedrag.

Het platform van Mist kan worden beheerd via een op microservices, containers, gebaseerde architectuur. Hiermee kan de leverancier, naar eigen zeggen, ervoor zorgen dat eindgebruikers over een zeer schaalbaar, flexibel en goed presterend platform beschikken.

Versteviging positie cloudgebaseerde netwerken

Juniper Networks wil met de acquisitie zijn eigen positie binnen het marktsegment van cloudgebaseerde draadloze netwerken verder verstevigen. Met de overname kan de netwerkspecialist ervoor zorgen dat cloudgebaseerde beheerstoepassingen en kunstmatige intelligentie over het hele netwerkportfolio, van de edge tot aan de (multi)cloud, kan worden uitgerold. Niet alleen voor Juniper’s eigen oplossingen, maar ook voor de netwerken van de klanten die het ondersteunt.

Uiteindelijk zullen de oplossingen van Mist worden gekoppeld aan de bestaande vaste netwerkoplossingen, het SD-WAN-portfolio en de beveiligingsoplossingen van de specialist, Bovendien moet het platform ervoor gaan zorgen dat eindgebruikers van Juniper Networks een belangrijke, softwaregebaseerde en zeer gespecialiseerde oplossing krijgen voor het versimpelen van het beheer, het verbeteren van de eindgebruikerservaring en het verlagen van de TCO.

Overnamebedrag in cash

Voor de overname van Mist telt Juniper Networks in totaal 405 miljoen dollar in cash neer. De overname moet zijn beslag krijgen, afhankelijk van de toestemming van de relevante autoriteiten, in het tweede kwartaal van het fiscale jaar van de netwerkspecialist.