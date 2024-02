De voorgenomen overname van Juniper Networks door HPE wordt geconfronteerd met een nieuwe uitdaging. Een aandeelhouder beschuldigt Juniper van schending van wetgeving, waarbij de netwerkleverancier zou hebben nagelaten informatie te verstrekken aan investeerders.

Volgens aanklager John Zaita zouden de mededelingen aan aandeelhouders over de financiële regelingen tussen HPE- en Juniper-executives een onjuiste voorstelling van zaken geven. Zaita dient nu ook een klacht in bij de rechtbank in de Amerikaanse staat Californië over de financiële projecties van Juniper. Hij beweert dat de overname door HPE bedoeld is om verschillende executives van HPE te verrijken ten koste van de aandeelhouders.

“De uitsplitsing van de voordelen van de deal geeft aan dat insiders van Juniper de belangrijkste begunstigden zijn van de voorgestelde transactie en niet de publieke aandeelhouders van het bedrijf, zoals de eiser”, aldus de aanklacht. Volgens Zaita hebben de executives “unieke voordelen voor zichzelf veiliggesteld bij de voorgestelde transactie die niet beschikbaar zijn voor eiser als publieke aandeelhouder van Juniper”.

Rol bestuursleden

De aanklacht richt zich op tien bestuursleden van Juniper, waaronder CEO Rami Rahim. Volgens Zaita bezitten zij samen een grote hoeveelheid aandelen in Juniper, die uiteindelijk zullen worden omgezet in een fusievergoeding als de HPE-deal doorgaat. Andere aandeelhouders zouden niet op dezelfde manier profiteren, aldus de aanklacht.

Tot slot beweert Zaita dat Juniper na de bekendmaking van de voorgenomen overname niet in staat is geweest om adequaat te communiceren. Hij vindt dat Juniper niet in staat blijkt om de benodigde gegevens te verstrekken voor financiële projecties, wat essentieel is voor een grondige beoordeling van de deal.

Tegenover The Register heeft Juniper nog niet gereageerd.

