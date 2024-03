ServiceNow, gespecialiseerd in workflowautomatisering, neemt het in Utrecht gevestigde 4Industry over. Dit bedrijf biedt een suite aan digitale tools om workflows in de maakindustrie te optimaliseren. Naast deze overname heeft ServiceNow de Smart Daily Management-app verworven, een medewerkersapplicatie ontwikkeld door EY (voorheen Ernst & Young).

ServiceNow is van plan deze tools te integreren in een nieuw te ontwikkelen Connected Worker-oplossing op het eigen platform. Die komt naar verwachting beschikbaar in 2025. Het bedrijf is met deze platforms in staat ‘Onze klanten in de industriële sector te helpen hun uptime te verhogen, efficiënter te werken en de kwaliteit te verbeteren’, aldus Lou Fiorello, VP & GM Security en OT bij ServiceNow.

Reeks overnames en investeringen

Het bedrijf is al langer op overnamepad. Het heeft eerder tools overgenomen als UltimateSuite, G2K, Atrinet’s NetACE-technologie en Element AI. Ook investeerde Servicenow eerder dit jaar in het eveneens Nederlandse Plat4mation. Dat gebeurde onder de vlag van ServiceNow Ecosystem Ventures, een investeringsvehikel voor startende bedrijven, ontwikkelaars en partners die volgens het bedrijf waarde kunnen toevoegen aan het eigen platform.

Hoewel ServiceNow vooral bekend staat als leverancier van oplossingen voor IT- service management (ITSM), heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een one-stop-shop voor procesbeheertools voor onder andere HR, CSM (Customer Service Management) en Security en App Development. Dit allemaal als onderdeel van hetzelfde platform.

