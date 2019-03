AI voorspelt de ideale temperatuur op kantoor

Kunstmatige intelligentie kan straks wellicht de thermostaat precies zo instellen dat iedereen er blij mee is. AI kan straks niet alleen bepaalde werkzaamheden automatiseren, maar heeft ook op kleinere vlakken toepassingen. Zo is nieuwe kunstmatige intelligentie er straks toe in staat om te voorspellen welke temperatuur mensen op kantoor het liefst hebben.

Onderzoekers van de Purdue University denken een manier gevonden te hebben voor kunstmatige intelligentie om een perfecte middenweg te vinden tussen alle verschillende voorkeuren. Daartoe hebben ze een framework uiteengezet dat probeert de voorkeuren van een persoon als het aankomt op de kamertemperatuur te voorspellen.

Vragen stellen

De onderzoekers stellen in hun paper dat ze wilden uitzoeken of het mogelijk was voor AI om te leren wat de kamertemperatuur moet zijn om zoveel mogelijk aan iedereen tegemoet te komen. “Dit framework vormt een belangrijke stap richting de ontwikkeling van intelligente systemen die kunnen reageren op de individuele temperatuurbehoeften van werknemers”, schrijven ze.

Heel eenvoudig is het niet om tot een eenduidige conclusie te komen wat de temperatuur betreft. Om die reden vraagt het systeem werknemers regelmatig hoe ze zich bij de temperatuur voelen. Zo kunnen ze elk half uur op een van deze drie manieren reageren op de vraag wat ze van de temperatuur vinden: ‘ik ben tevreden met de huidige temperatuur’, ‘ik geef de voorkeur aan een lagere temperatuur’ of ‘ik geef de voorkeur aan een hogere temperatuur’. Een reeks vragen die daarop volgt, moet de temperatuur bepalen. Die moet maximaal drie graden hoger (of lager) liggen dan de huidige temperatuur van het kantoor.

Testresultaten

Er is in verschillende omgevingen gekeken of het systeem ook echt werkt. Zo kwamen de onderzoekers erachter dat de AI binnen zes vragen de maximale temperatuur voor alle medewerkers kan vaststellen. Daarnaast bleek uit een proef dat de AI met een zekerheid van 95 procent een temperatuur kan bepalen die aan ieders wensen tegemoet komt. Volgens de onderzoekers zou dit moeten zorgen voor een grote tevredenheid onder personeel. Daarnaast moet de AI de hoeveelheid energieafval terug helpen dringen.