HP bereikt volumeproductie van nieuwe 3D-printers

HP’s Jet Fusion 500/300 3D-metaalprinters rollen in volume de fabriek uit. Dat is een mijlpaal voor het bedrijf dat de ambitie heeft om zijn dominantie in de klassieke printmarkt uit te breiden naar het 3D-landschap.

Eind vorig jaar kondigde HP zijn Metal Jet 3D-printingtechnologie aan voor industriële 3D-printers gebaseerd op metaal. Metalen printers zouden volgens voorspellingen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in het productieproces van allerhande toepassingen. Intussen is Metal Jet Fusion een realiteit. Producten in de Jet Fusion 500 en 300 line-up rollen in volume van de band.

3D-printing is een competitieve markt waar ook veel nieuwe bedrijven hun kans wagen, maar HP redeneert dat het kan bouwen op inkjet-ervaring om nauwkeurige en kwalitatieve 3D-printers af te leveren. Meer nog dan die ervaring speelt ook het netwerk van HP. Als de toestellen effectief een mooie toekomst tegemoet gaan in productie-omgevingen, is een netwerk van partners en een betrouwbaar servicebeleid essentieel. Dat heeft HP vandaag al wereldwijd op poten staan.

Concrete resultaten

HP heeft al 3D-printers in de markt. Toestellen met Multi Jet Fusion-technologie waren in 2018 verantwoordelijk voor de productie van 10 miljoen onderdelen, aldus HP. De nieuwe Metal-printers zijn ook al ik gebruik, onder andere bij Daimler dat het in Amerika gebruikt bij de bouw van zijn vrachtwagens.

Metaal wordt gezien als een belangrijk printmateriaal. 3D-printers zijn efficiënter dan traditionele fabricagetechnieken, zeker als de gevraagde onderdelen complex zijn, en het productievolume laag ligt. Toch is ook plastic nog belangrijk, met name in prototyping en in de productie van reserve-onderdelen. Daarop zet HP momenteel niet in.

