’84 procent van ondernemingen gebruikt low code-platform of -tool’

84 procent van de ondernemingen gebruikt een low code-ontwikkelingsplatform of -tool. Dat blijkt uit onderzoek van Forrester Consulting in opdracht van Appian, aanbieder van low code applicatie-ontwikkelingsplatformen.

Low code-platformen zijn platformen die het mogelijk maken om applicaties te ontwikkelen, zonder dat hier echte programmeerkennis voor nodig is. Vaak werken dergelijke systemen met een visuele editor. Applicaties kunnen daardoor sneller worden gebouwd, zonder dat er een speciale ontwikkelaar voor aangenomen moet worden. Bovendien bieden ze standaard al ondersteuning voor veel grote enterprise-platformen.

Het onderzoek van Appian naar deze trend bestond uit een online enquête, uitgevoerd onder 254 IT- en branche-besluitvormers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Daaruit blijkt dat bedrijven vaak beperkte capaciteiten hebben in het ontwikkelen van softwaretoepassingen. Grote bedrijven wenden zich volgens het onderzoek dan ook tot low code-ontwikkelingsplatformen die het proces versnellen, de belasting van IT-middelen verminderen en samenwerking tussen de diverse bedrijfsonderdelen verbeteren.

84 procent van de ondernemingen gebruikt dus al een dergelijk ontwikkelingsplatform of -tool. De bedrijven verbeteren daarmee hun IT-capaciteiten, innoveren producten en diensten en worden flexibeler.

Gebruik

De platformen worden onder meer gebruikt om applicaties voor complexe bedrijfslogica op te bouwen, stelt het onderzoek. Daar wordt nu nog veel custom code voor gebruikt, maar in de toekomst willen bedrijven graag voortbouwen op het succes van de techniek dat in andere delen van de onderneming zichtbaar was.

Die platformen voldoen volgens Appian ook aan de hoogste eisen van bedrijven. Bedrijven die het meest waarschijnlijk topapplicaties draaien op low code, zijn ook bedrijven die de minste tolerantie hebben voor downtime en het verlies van gegevens. Daarnaast hebben deze bedrijven vaak strenge eisen voor constante auditing en onafhankelijke veiligheidscertificeringen.

Low code is volgens het onderzoek verder in staat om “de moeilijkste barrières voor een succesvolle digitale transformatie” te overwinnen. Appian stelt op basis van zijn onderzoek dat 100 procent van de low code-ondernemingen zijn volledige investeringen in de techniek al heeft terugverdiend.