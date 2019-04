Julian Assange, mede-oprichter van WikiLeaks, is in de ambassade van Ecuador in Londen opgepakt. Assange bracht daar de afgelopen zeven jaar door, nadat hij in Zweden beschuldigd werd van seksueel geweld. Dat meldt The Guardian.

Assange kwam in 2012 in de ambassade in Londen terecht, toen hij op borgtocht vrij was in het Verenigd Koninkrijk. Assange stelde dat als hij uitgeleverd werd aan Zweden, hij mogelijk door de Verenigde Staten gearresteerd. Dat land heeft het op Assange voorzien wegens vele gevoelige lekken van overheidsdocumenten op WikiLeaks. Daarom verliet Assange de ambassade ook niet toen Zweden de aanklacht tegen hem in 2017 liet vallen.

De relatie tussen Assange en Ecuador is tijdens de zeven jaar dat hij er zat slecht geworden. Zo werd de internettoegang van Assange in maart vorig jaar stopgezet, en mocht hij niet langer bezoek ontvangen. De president van Ecuador stelt nu dat Assange meermaals de voorwaarden van zijn asiel in de ambassade in Londen heeft geschonden. Daarom zou het asiel ingetrokken zijn.

De Britse politie zegt in een verklaring dat het land “de plicht had om het arrestatiebevel uit te voeren” en door de ambassadeur werd uitgenodigd nadat de overheid van Ecuador het asiel van Assange had ingetrokken. John Pilger, journalist en verdediger van Assange, riep mensen vorige week nog op om “de straten voor de ambassade te vullen en Assange te beschermen en solidariteit te tonen met een moedige man”.

Vervolging VS

De Amerikaanse autoriteiten hebben nooit officieel bekendgemaakt dat ze Assange aangeklaagd hebben, maar een fout in een document dat in november vorig jaar in een ongerelateerde zaak werd ingediend, hintte er op dat er mogelijk in het geheim een strafrechtelijke vervolging is voorbereid.

Het document werd ten onrechte ingediend door Amerikaanse aanklagers. In het document worden aanklachten tegen iemand genaamd “Assange” genoemd, ook al was dat niet de naam van de beklaagde in die zaak. Juridische analisten stelden toen dat de fout waarschijnlijk het gevolg was van aanklagers die informatie uit geheime documenten kopieerden en plakten.

De Britse politie heeft intussen bevestigd dat Assange nogmaals gearresteerd is op verzoek van Amerikaanse autoriteiten. De Verenigde Staten heeft een uitleveringsverzoek ingediend.

In Groot-Brittannië wordt Assange aangeklaagd voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht, omdat hij zeven jaar in de ambassade van Ecuador zat. Assange kan daardoor een jaar in de gevangenis terecht komen of een boete krijgen.