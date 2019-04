Synology heeft de RackStation RS819 onthuld. Dit is een compact en schaalbaar NAS-rackmodel met vier sleuven en ondersteuning voor snapshottechnologie. Zakelijke teams kunnen met het NAS-rackmodel eenvoudig gegevens beheren, delen en synchroniseren. Ook kunnen zij reservekopieën maken.

Volgens productmanager Michael Wang van Synology heeft het realiseren van een effectief plan voor gegevensbescherming en reservekopieën niet altijd de prioriteit binnen teams met een beperkt budget. Mochten er dan serverproblemen voorkomen, dan kan dat leiden tot “catastrofale verliezen”.

“Dankzij een nieuwe 64-bits quad-coreprocessor is de RS819 ons eerste RackStation-model in de Value-serie die snapshottechnologie ondersteunt en eenvoudige oplossingen voor gegevensbescherming introduceert”, aldus Wang. De RS819 biedt een uitgebreid Btrfs-bestandssysteem voor 4.096 systeemsnapshots en 256 snapshots per gedeelde map.

Functies

Verder heeft het NAS-rackmodel een compacte 1U rackmount-behuizing met vier sleuven. Het geheel is minder dan 30 centimeter diep. Het model kan met die afmetingen eenvoudig geïmplementeerd worden in zowel een rack met twee stijlen als in een wandmodel. Daardoor is de RS819 volgens Synology ideaal voor bedrijven met weinig ruimte.

De RS819 komt verder met een 64 bit quad-codeprocessor en 2GB DDR4-geheugen. Ook biedt het een versleutelde leessnelheid van meer dan 224 MB per seconde. De opslagcapaciteit kan uitgebreid worden tot 112 TB met een RX418-uitbreidingseenheid van Synology.

Net als diverse andere producten van Synology, gebruikt ook de RS819 DiskStation Manager. Dat is het besturingssysteem voor NAS-apparaten van Synology, dat uiteenlopende toepassingen bevat om de productiviteit te verhogen.

DS109+

Het is de tweede keer dit jaar dat Synology een NAS introduceert. In februari verscheen de Diskstation DS109+, gericht op MKB’ers en enthousiastelingen. De Diskstation DS109+ combineert vijf HDD-bays met twee m.2-slots voor een SDD-cache.

De harde schijf-bays zijn voorzien van een slotje om ongeoorloofde toegang tot de drives te beperken. De twee M.2 NVMe-aansluitingen voorzien de NAS van compacte SSD’s voor een supersnelle SSD-cache, zonder dat er een HDD-bay opgeofferd hoeft te worden.