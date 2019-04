Mendix integreert low-code ontwikkelplatform met SAP HANA

Mendix heeft vandaag de ‘Spring 2019’-update van zijn low-code ontwikkelplatform beschikbaar gemaakt. Daarmee kunnen gebruikers voortaan applicaties rechtstreeks naar SAP HANA uitrollen en ten volle profiteren van de analysemogelijkheden en uitstekende prestaties.

De integratie met SAP HANA is voordelig omdat de database geoptimaliseerd is voor “high volume, high ingestion” workloads, die steeds vaker voorkomen bij IoT-toepassingen.

Zo biedt SAP HANA bijzonder schaalbare in-memory analytics om snellere inzichten te leveren op basis van de gegevens die de database verwerkt. Die inzichten worden in realtime gepresenteerd via de SAP HANA Data Management Suite.

Bovendien biedt SAP HANA besturingselementen voor het delen van bronnen voor toepassingen die worden gehost op publieke cloudinfrastructuur, waardoor bedrijven meerdere Mendix-gebaseerde apps in verschillende clouds kunnen implementeren.

Tot slot zet de integratie de deur open naar het bredere applicatie-ecosysteem van SAP, waardoor ontwikkelaars via Mendix complexere applicaties kunnen bouwen om hun businessproblemen op te lossen.

Siemens

Het van oorsprong Nederlandse Mendix is niet de enige speler in de markt van low-code applicatie-ontwikkeling, maar het onderscheidt zich wel net door een focus op IoT-apps. Dat is ook één van de redenen waarom Siemens AG vorig jaar 600 miljoen euro op tafel legde om het platform in handen te krijgen.

Siemens wou de tools van Mendix graag combineren met zijn eigen MindSphere-platform, een IoT-besturingssysteem om fabrieken en machines met datacenters te verbinden en gegevens van deze productiesystemen te analyseren.