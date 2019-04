Samsung Galaxy Fold-schermen na twee dagen kapot bij reviewers

Diverse reviewers melden dat hun recensie-exemplaar van de Samsung Galaxy Fold binnen twee dagen kapot is gegaan. De Galaxy Fold werd in februari door Samsung onthuld, en komt met een opvouwbaar scherm dat uitvouwt naar een 7,3 inch display.

Om te kunnen vouwen, bevat de telefoon een flexibel plastic scherm met een scharnier. Dat is ook de plek waar het recensie-exemplaar van Dieter Bohn van The Verge brak. Hij schrijft dat er een bobbel ontstond in het scharnier, waardoor er een scherpe punt door het scherm heen kwam. Het scherm ging daardoor kapot.

Mark Gurman van Bloomberg zegt op Twitter ook problemen te hebben met het scherm. Hij meldt echter dat hij de beschermende laag van het scherm heeft gehaald, wat blijkbaar niet de bedoeling was. Marques Brownlee, een populaire tech-reviewer op YouTube had hetzelfde probleem. Samsung heeft gebruikers inmiddels gewaarschuwd dat deze laag niet van het scherm gehaald mag worden, omdat het de telefoon kan beschadigen.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019

CNBC testte de telefoon ook, liet de beschermende laag zitten en ontdekte na twee dagen dat het scherm alsnog kapot ging. Als de telefoon opengevouwen wordt, is te zien dat de linkerkant van het scherm flikkert.

Verklaring Samsung

Opvallend is wel dat de schermen constant op verschillende manieren kapot gaan. Soms breekt het scherm in tweeën en in andere gevallen werkt het scherm helemaal niet meer, merkt Silicon Angle op. Het kan dus zo zijn dat het allemaal geïsoleerde problemen zijn.

Tegenover The Verge heeft Samsung inmiddels een verklaring gegeven. Daarin zegt het bedrijf de kapotte toestellen “uitgebreid, persoonlijk te onderzoeken om de oorzaak vast te stellen”.

Ook wijst het bedrijf er nogmaals op dat de bovenste laag van het scherm niet verwijderd mag worden. “Het hoofdscherm heeft een beschermende laag, wat onderdeel is van het scherm en ontworpen is om het scherm te beschermen tegen krassen. Het verwijderen van die laag of het toevoegen van lijm kan voor schade zorgen. We zullen ervoor zorgen dat deze informatie duidelijk aan onze klanten wordt gecommuniceerd.”