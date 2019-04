Nvidia lanceert Isaac SDK voor AI-aangestuurde robotontwikkeling

Nvidia heeft zijn Isaac SDK beschikbaar gemaakt om te downloaden. De software-ontwikkelingskit is onderdeel van de pogingen van de chipfabrikant om te helpen robotontwikkeling toegankelijker te maken voor een breder publiek.

De Isaac SDK werd vorige maand al aangekondigd, maar is nu pas algemeen beschikbaar gemaakt. Het systeem is volgens TechCrunch ontworpen om toegankelijkheid tot belangrijke functies van robotics kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning te verbeteren. Het gaat onder meer om het detecteren van obstakels, spraakherkenning en stereo diepte-inschattingen.

Toolbox

De Isaac SDK is een toolbox waarmee ontwikkelaars toegang krijgen tot Isaac-applicaties, Gems, een Robot Engine en SIM. Fabrikanten, onderzoekers en startups moeten honderden uren kunnen besparen door de eerder genoemde functies eenvoudiger toe te kunnen voegen aan next-generation robots.

“Door het gebruik van computational grafieken en een entity component-systeem, laat de Isaac Robot Engine ontwikkelaars moeilijke robottaken opbreken in een netwerk van kleinere, eenvoudigere stappen. Het ontwikkelen van een complex systeem is eenvoudiger gemaakt door Gems te gebruiken, wat modulaire mogelijkheden zijn voor het aanvoelen, plannen en uitvoeren, die eenvoudig ingeplugd kunnen worden in een robotapplicatie”, aldus het bedrijf.

In totaal zijn er ruim twintig Gems, die plug-and-go-functies bieden voor moeilijke robotprogramma’s als navigatie-algoritmes. De Gems zijn gebouwd en geoptimaliseerd voor het Nvidia Jetson AGX-platform. Dat is een server-on-a-cip waarmee allerlei AI-berekeningen, beeldherkenning en andere computing-taken uitgevoerd kunnen worden op autonome drones en robots.

Robot Engine

De Isaac Robot Engine biedt een framework waarmee ontwikkelaars eenvoudig modulaire applicaties kunnen schrijven voor deployment op robots. De Engine is geoptimaliseerd voor prestaties in de gehele Nvidia Jetson-familie en GPU-aangestuurde workstations.

De Isaac Robot Engine biedt gebruikers geavanceerde monitoring- en debugging-mogelijkheden die vereist zijn om complexe systemen te bouwen. Het gaat onder meer om het loggen en opnieuw afspelen van sensor-data, efficiënt geheugenmanagement en live web-gebaseerde virtualisatie.

Tot slot bevat de toolkit Isaac Sim, waarmee ontwikkelaars robots in simulaties kunnen testen. Na de test kunnen applicaties ingezet worden op robots die Jetson draaien. Isaac Sim is nauw verbonden met de tools en het framework in de toolbox, stelt Nvidia. Daardoor is het eenvoudig om data en algoritmes te verplaatsen tussen robots.