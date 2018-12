Nvidia lanceert Jetson AGX Xavier voor autonome machines

Nvidia heeft een nieuwe versie van de Jetson Xavier-chip gelanceerd. De server-on-a-chip kan allerlei AI-berekeningen, beeldherkenning en andere computingtaken doen voor autonome drones en robots.

Deepu Talla, General Manager of autonomous machines bij Nvidia: “De nieuwe Nvidia Jetson AGX Xavier module kan gebruikt worden in allerlei machines zoals leverrobots en inspectiedrones.” Nvidia heeft nu vijf variaties aan Jetson-chips sinds de allereerste introductie in 2015.

De AGX Xavier kan 32 biljoen operaties per seconde leveren en zou 20 keer de AI-capaciteit moeten hebben vergeleken met eerdere Jetson-chips. Nvidia laat weten dat vandaag 200.000 ontwikkelaars in het Jetson ecosysteem werken.

SDK’s

De module levert de prestaties van een workstation die past een handpalm volgens Nvidia. Het verbruik is amper 10 watt, ongeveer evenveel als een wekkerradio. De bedoeling is om elementen zoals smart vision niet langer in een labo-omgeving te houden maar breed uit te rollen. Elke Jetson-verbetering bracht meer rekenkracht naar de edge om dat mogelijk te maken.

Nvidia Jetson AGX Xavier ondersteunt applicaties zoals JetPak en DeepStream SDK’s. JetPack is een SDK van Nvidia voor autonome machines en bevat ondersteuning voor AI, computer vision, multimedia en meer.

Nvidia DeepStream maakt het mogelijk om analytics te streamen om zo AI naar IoT en smart city-applicaties te brengen. Ontwikkelaars kunnen multi-camera en multi-sensor applicaties bouwen om objecten te herkennen zoals auto’s, voetgangers en fietsers.

Prijs

Talla: “Deze SDK’s helpen ontwikkelaars en bedrijven om tijd en geld te sparen. Tegelijk maken we het hen gemakkelijk om nieuwe features en functionaliteiten naar machines te brengen om prestaties te verbeteren.”

Jetson AGX Xavier is vanaf vandaag beschikbaar voor 1.100 dollar bij hoeveelheden groter dan 1.000 stuks. Nvidia heeft naar eigen zeggen vandaag al 1.800 klanten voor deze oplossing.