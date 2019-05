Microsoft laat ontwikkelaars intelligentere apps bouwen met nieuwe Azure-mogelijkheden

Microsoft wil ontwikkelaars helpen om intelligentere apps te bouwen op Azure. Om dat te bereiken heeft het bedrijf meerdere nieuwe mogelijkheden voor Azure onthuld, die draaien om software containers, quantum computing en identiteitsmanagement.

Microsoft probeert zijn Q# programmeertaal voor het bouwen van quantum-gebaseerde apps toegankelijker te maken, schrijft Silicon Angle. Q# is ontworpen om een native-type systeem te beiden voor quantum computing-constructies zoals qubits en andere abstracties. Nu maakt Microsoft een reeks nieuwe Q# compilers en simulators open source, in de hoop dat de gemeenschap van ontwikkelaars die de taal gebruiken gaat groeien.

Ook wordt Azure Active Directory, het identiteitsmanagementsysteem voor enterprises, toegankelijker nu het op GitHub is geland. Het idee is om Azure AD beschikbaar te maken voor GitHub Enterprise-gebruikers, zodat ze de identiteitstoegangscontroles op de verschillende systemen die ze gebruiken kunnen inzetten.

Ook wordt Azure schaalbaarder voor door kunstmatige intelligentie (AI) aangestuurde apps, met de toevoeging van een nieuwe Hyperscale (Citus) optie in Azure Database for PostgreSQL. De optie was al beschikbaar met Azure SQL Database Hyperscale. De functie werkt door compute, opslag en geheugen op te schalen wanneer nodig, wat betekent dat ontwikkelaars apps die veel resources nodig hebben kunnen bouwen, zonder zich zorgen te moeten maken over prestatieproblemen.

Verkiezingen

Ook heeft Microsoft nieuwe software aangekondigd die overheden kunnen gebruiken om verkiezingen te beveiligen. Met alle ophef over Russische inmenging in de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen, stelt het bedrijf nu dat de nieuwe technologie een “belangrijke rol” kan spelen in het helpen van het beveiligen van verkiezingen en zulk misbruik kan voorkomen.

De software heet ElectionGuard en is gratis. De software is ontworpen om specifiek stemsystemen te beveiligen. ElectionGuard is een open source software development kit die gebruikt kan worden om stemsystemen te beveiligen en te verifiëren. De kit wordt deze zomer beschikbaar op GitHub. Microsoft heeft naar eigen zeggen met diverse providers van verkiezingstechnologie samengewerkt om een pilot te maken van de dienst.