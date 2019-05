Extreme Networks geeft ook eindgebruikers toegang tot ExtremeDojo-opleidingsprogramma

Netwerkspecialist Extreme Networks heeft zijn opleidingsprogramma voor medewerkers en partners ExtremeDojo nu ook opengesteld voor eindgebruikers. Hiermee kunnen klanten zich verder bekwamen in de technische details van de Extreme hard- en software en zich ook voorbereiden op ontwikkelingen in de toekomst.

Volgens de Amerikaanse netwerkspecialist kunnen IT-specialisten van eindgebruikers zich met dit op Oosterse vechtsporten gebaseerde opleidingsprogramma nog beter trainen in de diverse mogelijkheden die de diverse hard- en softwareproducten van de leverancier eindgebruikers bieden en zo hun netwerkomgevingen nog beter kunnen optimaliseren

Ook helpt dit opleidingsprogramma eindgebruikers -en natuurlijk vanzelfsprekend partners- om zich alvast te kunnen voorbereiden op nieuwe en toekomstige netwerkontwikkelingen voor de automated enterprise.

Onderdelen van het opleidingsprogramma

Onderdelen van het nu aangeboden programma zijn onder meer gratis modulaire videotraining met ondertiteling in elf talen en een versnelde certificering door diverse leermodules met elkaar te combineren. Daarnaast krijgen deelnemers meer keus uit klassikale trainingen die door gecertificeerde trainingspartners worden gegeven.

Verder wordt het mogelijk om zich te hercertificeren via een jaarlijkse update via video, zonder dat hiervoor het traditionele hercertificeringsexamen moet worden afgelegd of dat hiervoor moet worden betaald. Tot slot moet gamificatie gaan bijdragen aan het halen van hogere kennisniveaus.

Verschillende kennisniveaus

Extreme Networks bepaalt binnen het opleidingsprogramma de diverse kennisniveaus op basis van de gradatie met ‘banden’ in Oosterse vechtsporten. In totaal kunnen zij acht verschillende kennisniveaus behalen.

Zo krijgen zij met het behalen van één technische certificering een ‘Blue Belt’. De Purple Belt geldt voor drie behaalde technische certificeringen en zij die vijf geldige certificeringen hebben behaald, krijgen de hoogste rang; de Black Belt.

De diverse trainings- en certificatiemodules binnen ExtremeDojo zijn per direct beschikbaar.