Gemini 1.0 Pro is nu algemeen beschikbaar voor alle Vertex AI-klanten, terwijl Gemini 1.0 Ultra beschikbaar is voor Vertex AI-klanten via een allowlist.

Google is sinds kort voor zijn modelbenaming volledig over op Gemini, waarmee Bard verder verdwijnt. Voor bedrijven zijn er drie Gemini-versies: Nano, Pro en Ultra. Nano is geoptimaliseerd voor taken op het apparaat, terwijl de krachtigere Pro en Ultra meer functionaliteiten bieden. Gemini Pro wordt omschreven als het “beste model voor het schalen voor een breed scala aan taken”. Gemini Ultra is specifiek ontworpen voor zeer complexe taken en is het grootste model van Google.

Rol Vertex AI

Het uitbreiden van de toegang tot de modellen heeft betrekking op Gemini 1.0 Pro en Gemini 1.0 Ultra. Als bedrijven gebruikmaken van Vertex AI, het Google-aanbod met tools voor het bouwen en gebruiken van generatieve AI, kunnen ze nu de recente versies van de Gemini-modellen inzetten.

De Gemini API in Vertex AI biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om AI-agents en -apps te bouwen. Met Vertex AI kunnen ontwikkelaars de Gemini-modellen aanpassen aan de bedrijfsbehoeften. Er is ondersteuning voor Low-Rank Adaptation, waardoor ontwikkelaars het model efficiënter en op een kosteneffectieve manier kunnen aanpassen. In de komende maanden zal de Gemini API ook de beschikking krijgen over de personalisatietechniek reinforcement learning from human feedback.

Google streeft ernaar de reactie van het Gemini-model verder te verbeteren door de mogelijkheid toe te voegen om het model actuele informatie en bedrijfsgegevens te laten gebruiken. Met functie-aanroepen kunnen ontwikkelaars het model verbinden met externe API’s voor transacties en andere acties.

Tot slot zet Google stappen om het Gemini-model te beheren en te schalen in productie. Hiervoor biedt de techgigant tools die ervoor zorgen dat applicaties, zodra ze zijn ontwikkeld, eenvoudig kunnen worden ingezet en onderhouden. Vertex AI biedt een geautomatiseerde evaluatietool voor generatieve AI-modellen, genaamd Automatic Side by Side. Met deze functie worden de reacties van modellen vergeleken aan de hand van een standaardset criteria. Dit helpt ontwikkelaars inzicht te krijgen in de prestaties van Gemini en om prompts en tuning aan te passen op basis van de feedback.

Tip: Krachtigere AI-chatbot van Google beschikbaar voor 22 euro per maand