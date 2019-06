McAfee en AWS lanceren cloud-gebaseerde database-beveiligingsoplossing

McAfee en Amazon Web Services (AWS) hebben hun samenwerking versterkt met de lancering van een nieuwe oplossing voor het beveiligen van databases. Het gaat om McAfee Database Security for Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Het nieuwe product biedt real time zichtbaarheid in vrijwel alle database-activiteiten, inclusief lokaal bevoorrechte gebruikerstoegang, en biedt de mogelijkheid om geavanceerde aanvallen vanuit de database te monitoren en af te slaan, schrijft TeleAnalysis.

De beveiliging van databases is belangrijk voor veel organisaties, omdat ze vaak honderden of duizenden databases in de cloud hebben staan. Bij de migratie van database workloads naar de cloud, zijn veel bedrijven echter bang dat ze de controle die ze on premise hebben verliezen. McAfee en AWS willen diezelfde controle bieden met hun nieuwe suite.

Bovendien moet het met de nieuwe oplossing eenvoudiger worden om aan te tonen dat een bedrijf voldoet aan de regels en kritieke database-assets beschermd. Het monitoren van on premise-databases en het beschermen van database workloads die gemigreerd zijn naar Amazon RDS kan bovendien vanuit hetzelfde product.

Database Security

McAfee Database Security is een software-oplossing die het Database Management System monitort. De suite omvat meerdere producten, waaronder Database Activity Monitoring. Dit product beschermt data tegen vrijwel alle dreigingen, door activiteit lokaal te monitoren op iedere database-server, en door in real time te waarschuwen over malafide gedrag of dit gedrag te stoppen. Dit doet het zelfs als het in een virtuele omgeving of in een cloud computing-omgeving draait.

Virtual Patching detecteert missende patches en zet tegenmaatregelen in voor specifieke kwetsbaarheden. Ook lost het misconfiguraties op via Database Security, die gevonden zijn bij kwetsbaarheidsscans. Voor dit alles is bovendien geen downtime nodig.

Ook is er de Vulnerability Manager for Databases, dat data-classificering en -identificatie van systemen binnen de grenzen van audits automatiseert, de review en de autorisatie van gebruikersrechten mogelijk maakt en gaten in de beveiliging identificeert. Ook pakt het kwetsbaarheden in de database via mogelijke misconfiguraties aan,

Beschikbaarheid

McAfee Database Security for Amazon RDS kan aangezet worden op iedere instance van Amazon Aurora met PostgreSQL-compatibiliteit. Later wordt de suite ook beschikbaar voor andere Amazon RDS database-engines.