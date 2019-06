Lancering Samsung Galaxy Fold op de lange baan

Samsungs vouwbare telefoon raakt maar niet uit de startblokken. Momenteel lijkt augustus de vroegst mogelijke datum al brengt dat het toestel in het vaarwater van de nieuwe Note.

Wat er ook mis is met het scharnier van de plooibare Galaxy Fold-telefoon, Samsung lijkt het niet zomaar te kunnen oplossen. Aan de Korea Herald laat het bedrijf weten dat er niets gepland staat voor juli. Dat betekent dat een lancering van de telefoon pas ten aller vroegste voor augustus is.

Het uitstel is opmerkelijk aangezien Samsung de lancering op het laatst mogelijke moment tegenhield. Internationaal werden er al reviewmodellen uitgedeeld en ook Techzine kon al kort met de smartphone aan de slag gaan. Wij merkten toen niet meteen problemen op.

Note 10

Op die manier komt de telefoon plots in het vaarwater van de Galaxy Note 10 terecht. Die lanceert Samsung traditioneel vanaf augustus en is gericht op zakelijke gebruikers en enthousiastelingen. Een groot scherm, traditioneel voorzien van een pennetje, kenmerkt het toestel. Daarmee is het op z’n minst voor een stuk op dezelfde doelgroep gericht als de Fold.

De Fold werd enkele dagen voor de lancering tegengehouden omwille van een probleem waarbij er vuil onder het scherm terecht kwam via een opening in het vouwscharnier. Dat vuil kon zo het plooibare scherm vervormen.

Huawei

Het ziet er in ieder geval naar uit dat smartphones met vouwbare schermen niet voor meteen zijn. Huawei, dat een concurrent voor de Fold in de maak heeft en dat toestel ook al voorstelde, stelt zijn lancering uit tot september. Of dat iets te maken heeft met een technisch probleem dan wel de Huawei-ban van de VS, is onduidelijk.

