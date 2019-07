Cisco neemt Acacia Communications over voor 2,6 miljard dollar

Cisco heeft aangekondigd Acacia Communications over te nemen voor 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro). Acacia Communications levert optische interconnect-technologie aan Cisco.

Acacia Communications ontwikkelt algoritmes voor het verwerken van digitale signalen, schrijft ZDNet. Ook maakt het technologie voor ASIC-ontwerp- en verificatie-, software-, integratie- en optics-optimalisatie.

Technologie verweven in Cisco-portfolio

Cisco betaalt 70 dollar per aandeel voor Acacia Communications. De bestaande klanten van de leverancier worden ook na de overname nog ondersteund. Ook kunnen nieuwe klanten de producten van Acacia Communications, die in netwerkapparatuur gebruikt worden, gebruiken.

Het bedrijf stelt Acacia Communications te hebben overgenomen, omdat het de technologie van het bedrijf kan gebruiken in zijn gehele netwerkportfolio gericht op cloud-providers, service providers en enterprises.

Naar verwachting is de overname in de tweede helft van het huidige fiscale jaar afgerond. Acacia Communications is dan onderdeel van de Optical Systems-afdeling van Cisco.

Sentryo SAS

De acquisitie van Acacia Communications is de tweede voor Cisco in korte tijd. In juni werd bekend dat het bedrijf ook de Franse provider van cybersecurity-oplossingen voor industrial control systems (ICS) Sentryo SAS overnam.

Sentryo SAS heeft ICS CyberVision als belangrijkste product. Engineers krijgen daarmee complete zichtbaarheid over alle apparatuur die verbonden is met hun industriële netwerken. Kwetsbaarheden op die netwerken worden door de dienst geïdentificeerd. Ook kan de dienst beslissingen nemen die de integriteit van de systemen kunnen verzekeren.

“Door Cisco’s intent-based networking-architectuur te combineren met de mogelijkheden van Sentryo, kunnen klanten IoT-voordelen pakken, netwerken en apparaten op schaal beheren en samenwerkingen tussen IT- en OT-afdelingen mogelijk maken, en hun assets en data beter beschermen”, aldus Rob Salvagno, vicepresident van corporate development en Investments.

Ook met Sentryo SAS bestond al een samenwerking voor de overname. De Edge Sensor van Sentryo SAS en de industrial networking-hardware van Cisco zijn geïntegreerd in het IOx application framework van Cisco. De overname van Sentryo SAS wordt naar verwachting in het eerste fiscale kwartaal van Cisco afgerond. Dat kwartaal sluit op 26 oktober.