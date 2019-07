VS houdt Huawei op zwarte lijst maar laat nu uitzonderingen toe

Amerikaanse bedrijven kunnen voortaan handel drijven met Huawei volgens de VS, maar het moet daarvoor eerst een licentie verkrijgen van de overheid. Die krijgen ze pas wanneer er geen gevaar is voor de nationale veiligheid van de Amerikanen.

Huawei zit middenin de handelsoorlog tussen de VS en China. Na een blokkering van alle Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met Huawei eind mei, versoepelde Trump zijn houding begin deze maand. “Amerikaanse bedrijven kunnen hun apparatuur verkopen aan Huawei. We hebben het over apparatuur waar geen groot probleem met de nationale veiligheid mee is”, zei hij na een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top.

Verrassend: het ministerie van Economische Zaken van de Verenigde Staten hield vast aan de handelsbeperkingen die Amerikaanse bedrijven verbieden zaken te doen met Huawei. Dit ondanks een uitspraak van president Trump, dat het verbod zou worden opgeheven.

Nu schept de VS duidelijkheid rond Huawei en de zwarte lijst met bijhorend handelsverbod.

Licenties

Commerce Secretary Wilbur Ros bevestigt dat bedrijven die handel willen drijven met Huawei eerst een aanvraag moeten indienen voor een licentie. Om een licentie te krijgen moet het bedrijf eerst bewijzen dat er geen gevaar is voor de nationale veiligheid.

Huawei blijft hiermee op de zwarte lijst staan nadat Trump eind mei een executive order uitschreef wegens vermoedde banden met de Chinese overheid.

Larry Kudlow, economisch adviseur van Trump, benadrukt wel dat de licentievereisten maar voor een tijdelijke periode worden versoepeld. Hiermee houdt de VS een stok achter de deur mochten de gesprekken met China minder vlot beginnen te lopen volgens Financial Times.

Steven Mnuchin, US secretary of the treasury, zou volgens The Wall Street Journal Amerikaanse bedrijven heel sterk motiveren om een licentievoorstel in te dienen om opnieuw handel te drijven met Huawei.