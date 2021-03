Huawei wil zich meer gaan richten op elektrisch rijden

Nu de ban van de Verenigde Staten op het samenwerken met Huawei nog steeds van kracht is, zoekt het Chinese bedrijf andere manieren om geld te verdienen. Een van die manieren is het starten van een nieuwe afdeling: elektrisch rijden. Het bedrijf wil in EV (electric vehicles) stappen als nieuwe strategie.

Volgens ingewijden zou er volgend jaar al een eerste auto kunnen worden geïntroduceerd. Huawei zou hiervoor samenwerken met het Chinese overheidsbedrijf Changan Automobile. Ook BluePark New Energy Technology zou worden ingeschakeld om te helpen bij de productie van de elektrische voertuigen. Het betekent een enorme verschuiving voor Huawei. Het bedrijf is daarnaast nog steeds bezig met telefonie en slimme apparaten.

Tip: ‘Huawei staat zwaar jaar te wachten’

Huawei

Huawei moet voor het maken van elektrische voertuigen geheel bouwen op tech die niet uit Amerika komt, want alle Amerikaanse software- en hardwarebedrijven zijn verboden om zaken te doen met de Chinese organisatie. Dat betekent dat de software voor de auto’s en de chips waarschijnlijk uit China afkomstig zijn. Huawei zegt overigens zelf geen plannen te hebben om in de EV-business te stappen waarbij het echt een Huawei-auto maakt, schrijft Reuters.

“Huawei is geen autofabrikant. Maar door middel van ICT (informatie- en communicatietechnologie) willen we een digitale auto-georiënteerde leverancier zijn van nieuwe componenten. Hierdoor kunnen auto-OEM’s (Original Equipment Manufacturers) betere voertuigen bouwen.”

Elektrisch rijden

Verder worden er weinig uitspraken gedaan over de optie voor Huawei om zich te richten op elektrisch rijden. Richard Yu, de CEO, zou er in ieder geval wel brood in zien om dit te doen. Eerder wist hij van het bedrijf al de grootste Android-smartphoneleverancier van de wereld te maken, dus het zal ons niets verbazen als hij hetzelfde wil doen voor de EV-markt. Hierbij wordt in één keer een enorm grote groep consumenten aangesproken, want zeker voor de toekomst zal er meer elektrisch worden gereden.

Tip: Huawei brengt eerste zakelijke monitor uit