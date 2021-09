‘Huawei moet meer focus hebben op patenten voor 6G’

Huawei moet zich gaan richten op het verkrijgen van zoveel mogelijk patenten voor 6G. Hiervoor moet meer talent uit het buitenland worden aangetrokken. Dit zei CEO Ren Zhengfei van het bedrijf onlangs tijdens een interne bijeenkomst.

Volgens techwebite The Register, die zich baseert op Chinese nieuwsbronnen, moet Huawei zich zo snel mogelijk richten op het krijgen van patenten voor 6G. De Chinese techgigant moet niet gaan zitten wachten op de eerste use cases voor de nieuwe stap in mobiele netwerktechnologie, omdat het dan al zou worden beperkt door patenten van andere ontwikkelaars.

Hiermee wil Huawei natuurlijk voorkomen dat de patenten voor 6G door andere landen worden ontwikkeld, in het bijzonder natuurlijk de Verenigde Staten en Zuid-Korea, maar ook Japan en Finland en Zweden. Landen waar de concurrentie op mobiel netwerkgebied vandaan komt. De Chinese nationale patentregistratie-organisatie claimt al dat China vooroploopt met patenten voor de zesde generatie mobiele netwerken.

Voor deze patenten moet de focus gaan liggen op theoretische doorbraken op het gebied van onder meer processors en kennis van materialen. Op deze gebieden spelen de Verenigde Staten en Japan nu een vooruitstrevende rol

Meer buitenlands talent aantrekken

Naast het verkrijgen van meer 6G-patenten en technologie, wil de CEO van Huawei meer talent uit het buitenland aantrekken om dit te verwezenlijken. Wil het bedrijf overleven, dan is dit buitenlandse personeel onontbeerlijk volgens Ren Zhengfei.

Stappen die moeten worden genomen voor het aantrekken van dit personeel, zijn onder meer de komst van een nieuwe hightech-campus in Shanghai, maar ook het bieden van salarissen en andere faciliteiten die op het niveau van die in de Verenigde Staten liggen. Hiermee wil hij de keus om bij Huawei te komen werken stimuleren.

Beter doen met wat beschikbaar is

De CEO van Huawei geeft ten slotte aan dat Huawei nog steeds veel last heeft van de sancties. Maar, zo geeft hij aan, het is nu een uitdaging om de beste producten te maken met de middelen die wel beschikbaar zijn. Dit is volgens hem dan ook de weg die Huawei in de nabije toekomst moet volgen.