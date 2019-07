Microsoft lost enkele problemen van voorjaarsupdate op

De grote Windows-update van mei dit jaar is nog steeds relatief weinig geïnstalleerd. Voornamelijk een installatieblokkering door Microsoft zelf is hier de oorzaak van, door een aantal problemen met de compatibiliteit tussen hardware en software. Dit zorgde bijvoorbeeld voor foutmeldingen bij aangesloten USB-apparaten en problemen met Dolby Atmos audioapparatuur.

Versie 1903 van Windows kwam in mei uit, met nieuwe functies als Windows Sandbox, Reserved Storage en een nieuw visueel thema. De update werd uitgerold met de keuze om de voorgaande versie te blijven gebruiken in plaats van direct te updaten. Pas wanneer de ondersteuningstermijn van anderhalf jaar verstreek werd de update verplicht. Dit blijkt achteraf de vooruitziende blik van Microsoft te zijn, aangezien er een aantal relatief ernstige problemen opdook met de nieuwe versie. Een blokkering door Microsoft zelf was hier het gevolg van, maar ondertussen druppelen de fixes langzaam binnen, meldt MSPoweruser.

Blokkeringen verwijderd

Dit heeft tot gevolg dat de blokkeringen ondertussen bij een aantal gebruikers zijn verwijderd. Microsoft waarschuwt wel dat het even kan duren voordat de update daadwerkelijk uitgevoerd kan worden bij deze gebruikers.

Onderstaande drie problemen zijn nu opgelost:

Verminderde functionaliteit in de Dynabook Smartphone Link applicatie door het verdwijnen van telefoonnummers en de optie om gesprekken te beantwoorden

Niet-werkende audio bij Dolby Atmos hoofdtelefoons en -thuisbioscoopsets door een probleem met licenties

Foutmeldingen bij pogingen om te updaten wanneer er USB-apparaten of geheugenkaarten aan het systeem waren gekoppeld door een fout bij het toewijzen van schijven

De langzame en voorzichtige roll-out van de update heeft Microsoft uiteindelijk behoed voor grotere problemen, aangezien de issues herkend werden voordat het gros van de gebruikers hun update binnenkreeg. Gebruikers die door bovenstaande problemen werden tegengehouden zijn nu dus wel gedeblokkeerd.