Europees gps-systeem Galileo nog steeds offline

Volgens CloudPro is Galileo, het gps-systeem van de EU en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, al sinds vrijdag met geen enkele satelliet online. Het is nog niet precies duidelijk wat de oorzaak is van de storing, behalve dat het zou gaan om een “incident gerelateerd aan de infrastructuur op de grond”, zo luidt de officiële verklaring van de Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA).

Alle zesentwintig actieve satellieten van de Europese tegenhanger van het Amerikaanse GPS-systeem zijn op dit moment niet operationeel. Het systeem wordt gebruikt voor zaken als navigatie op smartphones, reddingsmissies, of voor specifieke doeleinden als het verzenden van data vanuit vissersboten naar de relevante autoriteiten of het navigeren van landbouwwerktuigen.

Oorzaak onbekend

Een commissie is ingeschakeld om zo snel mogelijk uit te vinden wat de directe oorzaak van het probleem is en om vervolgens maatregelen te treffen voor herstel. Op het moment van schrijven is er nog geen oorzaak bekend van de storing.

De GSA was tot nu toe al twee keer naar buiten gekomen met waarschuwingen dat gebruikers een sterk verslechterde service of zelf helemaal geen service konden verwachten, maar andermaal bleef een verklaring voor de problemen uit. Volgens Inside GNSS zou het probleem kunnen liggen bij een grondstation in Italië, de Precise Timing Facility. Dit station wordt gebruikt voor het genereren van de Galileo System Time, de tijdsaanduiding die gebruikt wordt om de localisatie van gebruikers mogelijk te maken. Wat er precies mis is op deze locatie is verder niet bekend.

De storing van Galileo vindt plaats nadat in juni al GPS-diensten in het Midden-Oosten met storingen te maken kregen. Een officiële oorzaak van die storing is overigens ook niet naar buiten gebracht, al claimde Israël dat een Russische aanval op het systeem de oorzaak was. Het lijkt erop dat de GPS-storing in juni in ieder geval niets te maken heeft met de huidige storing bij Galileo.