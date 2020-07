EU-commissaris wil snel internet voor Europa via internetsatellieten

EU-commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton, vindt dat er een nieuw satellietsysteem moet komen om Europeanen te voorzien van sneller internet. Ook wil hij de oudere Galileo-satellieten die worden gebruikt voor het Europese navigatiesysteem eerder vervangen door nieuwe versies.

In een interview met Reuters vertelt Breton over de wens voor een nieuw satellietsysteem. De kans is groot dat het toekomstige plan ongeveer de vorm aanneemt van het Starlink-plan van het Amerikaanse SpaceX. Starlink wil uiteindelijk duizenden satellieten plaatsen om zo wereldwijd breedbandinternet te kunnen leveren.

De EU-commissaris hoopt dat de Europese Commissie het plan zal omarmen om 16 miljard euro in de ruimtevaart te steken. Dit plan komt oorspronkelijk uit 2018 en is gericht op de de periode van 2021 tot 2027. Het Europese Parlement ging vorig jaar al akkoord met het plan.

Galileo

Een groot gedeelte van dat budget moet naar Galileo gaan. Het satellietnavigatiesysteem is gebouwd door de Europese Unie in samenwerking met de European Space Agency (ESA) en dient als de Europese versie van het bekende GPS. Breton wil de oudere Galileo-satellieten eerder vervangen door nieuwere versies dan wat nu op de planning staat. Op het moment worden deze satellieten in 2027 vervangen, maar volgens Breton kan dit ook al in 2024 gebeuren.

Galileo is in 2016 van start gegaan en uiteindelijk moet het navigatiesysteem over dertig satellieten beschikken om een zo precies mogelijk signaal te leveren. Van die dertig satellieten moeten er 24 actief gebruikt worden en zes satellieten moeten als back-up dienen.

Uit cijfers in het begin van 2020 werd bekend dat er 26 satellieten in een baan om de aarde zaten waarvan 22 werden gebruikt voor navigatie, twee werden alleen maar gebruikt voor testdoeleinden en twee waren niet beschikbaar voor gebruikers. In 2019 maakte de European GNSS Agency (GSA) bekend dat Galileo op één miljard smartphones draaide.

Ruimtevaartfonds

Breton stelt ook een nieuwe Europees ruimtevaartfonds voor met een budget van één miljard euro. Dit fonds zal gebruikt worden voor het investeren in nieuwe start-ups die toegang krijgen tot beschikbare satelliet- en rakettechnologieën om zo innovatie te versnellen.