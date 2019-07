EU geeft Qualcomm boete wegens onredelijk laag geprijsde chips

De Europese Unie heeft Qualcomm een boete van 242 miljoen euro gegeven. Reden is dat het bedrijf zijn chips voor onredelijk lage prijzen verkocht, in de hoop de concurrentie te schaden.

De boete draait om de oudere 3G baseband-chips voor mobiele internet-dongles. Europa deed vier jaar onderzoek en ontdekte dat Qualcomm de chips onder de kostprijs verkocht aan ZTE en Huawei. De chipfabrikant deed dit tussen 2009 en 2011, schrijft Silicon Angle.

Volgens de EU deed Qualcomm dit als onderdeel van een strategie om concurrent Icera de markt uit de forceren. In die tijd was Icera een groeiende speler en op weg om mogelijk de grootste leverancier van baseband-chips te worden. ZTE en Huawei waren bovendien belangrijke potentiële klanten. De EU stelt nu dat de flink verlaagde prijzen voor de Chinese bedrijven doelbewust waren en ontworpen waren om zoveel mogelijk schade te doen aan Icera, terwijl de impact op de eigen omzet geminimaliseerd werd.

Schade voor Icera en innovatie

Icera werd in 2011 aan Nvidia verkocht. Nvidia besloot vier jaar later om de markt voor baseband-chips te verlaten, om zich op andere markten te richten.

“Het strategische gedrag van Qualcomm voorkwam concurrentie en innovatie in deze markt, en limiteerde de beschikbare keuze voor klanten in een sector met een grote vraag en potentie voor innovatieve technologieën”, aldus Margrethe Verstager, de EU-commissaris van Mededinging.

Qualcomm is van plan om in beroep te gaan tegen de boete. Advocaat Don Rosenberg van het bedrijf stelt dat de prijsstrategie geen schade heeft toegebracht aan Icera. “Icera werd later voor honderden miljoenen dollars door Nvidia overgenomen, en bleef nog diverse jaren na het einde van het geclaimde bedrag actief in de relevante markt.”

Tweede boete

Het is de tweede keer in anderhalf jaar tijd dat Qualcomm een boete krijgt van de Europese Unie. In januari 2018 moest het bedrijf een boete van 997 miljoen euro betalen, wegens machtsmisbruik. De chipfabrikant betaalde Apple tussen 2011 en 2016 miljarden om exclusief modemchips te laten plaatsen in iPhones en iPads. Daardoor werden concurrenten uitgesloten. Zou Apple ervoor hebben gekozen om andere chips te gebruiken, dan stopte Qualcomm met betalen.