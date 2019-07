‘Eigen besturingssysteem Huawei niet als Android-vervanger bedoeld’

Het besturingssysteem dat Huawei ontwikkeld, is niet als vervanger van Android bedoeld. In plaats daarvan is het besturingssysteem genaamd Hongmeng vooral gericht op industrieel gebruik.

Het besturingssysteem is al langer in ontwikkeling dan dat de ban op Huawei in de Verenigde Staten van kracht is, schrijft TechCrunch na nieuws van de Chinese staatsomroep Xinhua. Hongmeng is bovendien een vrij eenvoudig besturingssysteem in vergelijking met Android, aldus SVP Catherine Chen.

IoT

Dat komt overeen met nieuws van eerder deze maand, toen Huawei-oprichter en -CEO Ren Zhengfei zei dat het besturingssysteem ook ingezet kan worden voor printplaten, switches, routers en datacentra. Hongmeng is verder in te zetten voor het Internet of Things (IoT) en het gebruik in zelfrijzende voertuigen.

Zhengfei benadrukte echter ook dat het besturingssysteem tot 60 procent sneller moet worden dan Android. Die claim kan nog niet bewezen worden.

De berichtgeving van nu betekent dan ook niet dat Huawei niet aan een volledig mobiel besturingssysteem werkt, of dat het nieuwe besturingssysteem niet aangepast kan worden voor andere doeleinden.

Handelsverbod

Berichten over het besturingssysteem van Huawei kwamen naar boven nadat het bedrijf op een Entity List terechtkwam in de Verenigde Staten. Daardoor mogen Amerikaanse organisaties geen zaken doen met de Chinese fabrikant, tenzij ze hier expliciete toestemming voor hebben.

Google zette daarop de samenwerking met Huawei stop, door de Android-licentie van het bedrijf in te trekken. Niet lang daarna zei Huawei dat het zijn eigen besturingssysteem voor smartphones en laptops deze herfst al klaar zou kunnen hebben. Die versie zou echter alleen voor gebruik in China zijn. Een versie voor buiten China kan pas in 2020 gereed zijn.

Inmiddels is de ban op Huawei iets versoepeld. Amerikaanse bedrijven mogen weer handel drijven met de fabrikant, als ze daar een licentie voor krijgen van de overheid. Die licentie kunnen bedrijven krijgen als er geen gevaar is voor de nationale veiligheid.