Huawei geeft technologie vrij aan ontwikkelaars

Huawei is van plan om zijn nieuwe mobiele besturingssysteem HarmonyOS open te stellen aan ontwikkelaars. Het hoopt hiermee een mogelijkheid te bieden voor ontwikkelaars om de volgende grote apphit te maken. HarmonyOS moet volgend jaar verschijnen in plaats van Google’s Android, dat niet meer gebruikt kan worden door Huawei door het handelsverbod van Trump.

Huawei laat het niet alleen bij software, het wil ook hardware beschikbaar maken aan ontwikkelaars. De software die Huawei beschikbaar maakt is het hele besturingssysteem, inclusief de browser, zoekmachine, maps, betaalmogelijkheden, advertenties en augmented reality-opties. Ook de security-mogelijkheden worden opengesteld.

Huawei

Huawei hoopt hiermee een volledig aangesloten ecosysteem te bouwen dat intelligent is, vol met nieuwe apps in allerlei categorieën. Het liefst zou Huawei zien dat de volgende TikTok binnen HarmonyOS wordt gemaakt. Huawei benadrukt daarbij, mogelijk juist door het handelsverbod, dat het graag het werk van Chinese ontwikkelaars aan de rest van de wereld wil showcasen. Het werkt echter ook de andere kant op. Huawei hoopt het werk van ontwikkelaars over de hele wereld ook in China populairder te maken.

Huawei’s HarmonyOS is niet nieuw: het werd in 2019 geïntroduceerd en het gaat nu om de tweede versie. In de nieuwe versie worden verschillende upgrades toegevoegd aan het besturingssysteem, waaronder data management en beveiliging. Het mobiele besturingssysteem HarmonyOS 2.0 wordt hiermee dus officieel open source, waarmee ontwikkelaars toegang krijgen tot IDE-tools, SDK-pakketten en emulators, schrijft ZDNet.

HarmonyOS

Huawei’s HarmonyOS 2.0 zal zijn debuut krijgen op 128KB-128MB IoT-apparaten, zoals smart-TV’s, auto’s en wearables. In april 2021 volgen apparaten van 128MB tot 4GB. Tot slot krijgen alle apparaten die daarboven vallen in oktober 2021 de tweede versie van HarmonyOS. Eind 2020 wordt de bèta beschikbaar voor Chinese ontwikkelaars.

Qua software heeft Huawei EMUI 11 geïntroduceerd. EMUI is de Huawei-schil bovenop Android. Het heeft always-on-schermfunctionaliteit, een nieuwe interface van de fotogalerij en betere multi-window-opties. Er is ook hardware aangekondigd: MateBook X, MateBook 14, Watch GT 2 Pro, Watch Fit, FreeBuds Pro en FreeLace Pro.