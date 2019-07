Huawei’s Hongmeng OS richt zich ook op routers, IoT en datacenter

Hoewel het er naar uitziet dat Google en andere Amerikaanse leveranciers binnenkort weer aan Huawei mogen verkopen, zet de Chinese telecomreus de ontwikkeling van zijn eigen Hongmeng OS onverminderd voort.

Dat zegt Huawei-oprichter en CEO Ren Zhengfei in een interview met het Franse magazine Le Point. Volgens de topman zal het eigen besturingssysteem niet alleen sneller zijn dan Android, maar ook veel bredere toepassingen kennen.

Hongmeng wordt volgens de CEO compatibel met onder meer printplaten, switches, routers, smartphones en datacenters. Het zou aangepast zijn voor het Internet of Things en gebruik in zelfrijdende wagens.

‘Sneller dan Android’

“We hebben dit systeem zo gebouwd dat we alle objecten synchroon kunnen verbinden. Dat is hoe we ons verplaatsen naar een intelligente samenleving”, citeert Sina uit het Franse interview.

Verder liet de Huawei-topman nogmaals verstaan dat het besturingssysteem tot 60 procent sneller zou zijn dan Android. Eerder deed Richard Yu, hoofd van Huawei’s smartphonetak, een gelijkaardige uitspraak, maar voorlopig is er nog geen bewijs dat die claim hard maakt.

Handelsverbod

In mei besloot de Verenigde Staten om Huawei op een ‘Entity List’ te zetten, waardoor Amerikaanse bedrijven effectief verboden worden om zaken te doen met de Chinese telecomreus, tenzij ze daar expliciete goedkeuring voor hebben.

De gevolgen van die beslissing hadden een bijzonder grote impact op Huawei’s netwerk- en consumentenactiviteiten. Verschillende Amerikaanse chipfabrikanten zagen zich genoodzaakt om leveringen voorlopig te staken en ook Google bevroor de samenwerking door de Android-licentie van het bedrijf in te trekken.

Onduidelijk

Tijdens de afgelopen G20-top vorige week liet president Trump verstaan dat het handelsverbod zou worden opgeheven, maar voorlopig is daar binnen de Amerikaanse overheid nog geen sprake van. Het Department of Commerce beschouwt Huawei nog steeds als een verboden handelspartner.

Het verbod heeft blootgelegd hoe afhankelijk Huawei is van de Verenigde Staten en wat de gevolgen zijn als die relaties worden verbroken. Huawei maakte vorige maand de schatting dat zijn internationale verkoop dit jaar 40 tot 60 procent zou dalen als gevolg van de sancties. De nood voor een plan B werd de voorbije weken dan ook erg duidelijk.