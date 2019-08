Intel lanceert 10 nanometer Ice Lake-processors

Intel heeft de eerste elf 10 nanometer Ice Lake-CPU’s gelanceerd. Intel werkt al jaren aan de chip-architectuur, die te maken kreeg met flinke vertragingen.

De nieuwe CPU’s kunnen 18 procent meer instructies per klokcyclus uitvoeren dan processors van eerdere generaties, schrijft Silicon Angle. Dat betekent dat software sneller wordt uitgevoerd.

Ook worden grafische prestaties beter. De nieuwe processors zijn namelijk niet ontworpen om met een losse GPU te werken, maar bevatten een lichtere ingebouwde variant. Deze module heet Iris Plus en moet twee keer meer prestaties leveren dan zijn voorganger.

Verschil in prestaties

De exacte prestaties voor graphics variëren bij de elf CPU-modellen. Helemaal bovenaan staat het vlaggenschip Core i7-1068G7. Deze variant heeft vier cores met een basis kloksnelheid van 2,3 GHz. De processor kan maximaal 4,1 GHz behalen, mocht eindgebruikers applicaties draaien die veel geheugen vereisen.

De andere tien chipsets zijn onderverdeeld in twee families. De Y-Series hebben een thermal design power die varieert van 9 tot 12 watt. De krachtigere U-Series komt met 15 tot 25 watt. Dit komt neer op 5 tot 15 procent verschil in prestaties tussen de families.

Deep Learning Boost

Niet alleen kunnen de Ice Lake-processors meer instructies per klokcyclus uitvoeren, maar ook andere functies dragen bij aan de hogere snelheden van de CPU’s. Eén daarvan is de Deep Learning Boost-technologiedie eerder al in de processors voor servers zat. Deze technologie is een instructieset en een uitbreiding op de machinetaal waarin GPU-operaties worden uitgedrukt. Met de instructieset kunnen de chips machine learning-workflows sneller uitvoeren.

Ook is er een Gaussian & Neural Accelerator. Dit is de module in de Ice Lake-processors die achtergrondtaken als het verwerken van spraakinput van een microfoon van een gebruiker versnelt.

Beschikbaarheid

Intel heeft geen exacte datum gegeven voor wanneer de GPU’s worden uitgebracht. Wel belooft het bedrijf dat de eerste laptops met de 10 nanometer-siliconen voor de kerst in de winkel liggen.