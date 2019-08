CloudBees lanceert nieuwe versies van Flow- en Accelerator-platformen

CloudBees heeft nieuwe versies van zijn Flow- en Accelerator-platformen gelanceerd. De updates draaien om automatisering en de toevoeging van ondersteuning voor beveiligde communicatie en Android Q.

Versie 9.1 van Flow krijgt nieuwe updates om de efficiëntie van ontwikkelaarsteams te verhogen, door de levenscyclus van software-releases, pipelines en deployments te orchestreren en automatiseren, schrijft Silicon Angle. Dat doet het door analytics en inzichten te gebruiken om resultaten te volgen en te verbeteren.

De nieuwe release van Flow maakt gebruikt van het voormalige ElectricFlow orchestratie-platform, dat CloudBees in handen kreeg bij de overname van Electric Cloud.

Release Command Centers

De nieuwe functies zijn ontworpen om het orchestreer-proces verder te optimaliseren en aan te passen, door meer gepersonaliseerde dashboards te bieden, evenals nieuwe archivering voor data en meer real-time inzicht op weg naar een release.

De dashboards – genaamd Release Command Centers – stellen gebruikers in staat om hun eigen gepersonaliseerde data te tonen, een release-pipeline te highlighten en om hun eigen release-proces beter weer te geven. Daarnaast kunnen gebruikers oudere data archiveren naar het systeem om regelgevende en compliance-problemen te voorkomen.

Gebruikers krijgen verder volledig inzicht in de inventaris die gedeployed wordt op ieder willekeurig moment. Op die manier krijgen gebruikers volledig inzicht in hoe een release loopt en wat de voortgang is. Daarnaast komt er meer flexibiliteit en controle voor de uitvoering van release-pipelines, waarbij taken ook op andere volgordes uitgevoerd kunnen worden en taken vooraf gedraaid kunnen worden voor toekomstige stadia.

Accelerator

Ook CloudBees Accelerator krijgt een nieuwe versie. Dit platform helpt DevOps-teams om producten sneller op de markt te brengen, door workloads naar cloud-providers te “bursten”. Eerder kon dit alleen vanuit een datacenter of private cloud naar het AWS-platform. Versie 11.1 komt echter ook met ondersteuning voor Google Cloud en Microsoft Azure.

Ook kunnen DevOps-teams de kwaliteitsborging, testcycli en bouwtijden voor Android-apparaten verkorten. Hierbij is nu ook ondersteuning voor Android Q gekomen, dat nog op de markt moet komen. Volgens CloudBees zelf kan Accelerator de bouwtijden van uren verkorten naar minuten.

Accelerator krijgt verder ondersteuning voor beveiligde communicatie via een beveiligde sockets-laag en transport security layer cryptographic channels. Op die manier moet voorkomen worden dat data onderschept wordt.