Door generatieve AI naar de developer community van Stack Overflow te brengen, moeten ontwikkelaars eenvoudiger toegang krijgen tot informatie.

Google Cloud zal hiertoe Gemini integreren in Stack Overflow. Ontwikkelaars kunnen de assistent aanroepen om bijvoorbeeld hulp te krijgen bij het schrijven van code. “Gemini for Google Cloud is al getraind op een uitgebreide collectie publiekelijk beschikbare informatie en code van open-source en third-party platforms. Nu zal Gemini for Google Cloud ook ontwikkelaars suggesties, code en antwoorden bieden, gebruikmakend van de nieuwe OverflowAPI”, legt Stack Overflow uit.

Daarnaast zullen ontwikkelaars die Gemini for Google Cloud gebruiken direct toegang kunnen krijgen tot Stack Overflow vanuit de Google Cloud-console. Op die manier is het gemakkelijker vragen te stellen aan de Stack Overflow-community. Ze hoeven niet uit de Google-omgeving te gaan waar ze de ontwikkelaarsdiensten gebruiken.

Naast deze direct zichtbare functies, zal Stack Overflow ook de AI van Google gebruiken om de community engagement en het contentcuratieproces te verbeteren. Dit moet leiden tot het sneller beoordelen van content en geoptimaliseerde engagement van het forum.

Generatieve AI

Het omarmen van Gemini komt op een moment dat Stack Overflow het moeilijk heeft. Het bedrijf ontsloeg eind vorig jaar nog bijna 30 procent van het personeel vanwege het feit dat het moeite heeft winst te maken. De opkomst van generatieve AI wordt als mogelijke reden voor de problemen bij Stack Overflow gezien: door de LLM’s zijn ontwikkelaars minder afhankelijk van forums voor het oplossen van hun zakelijke problemen.

