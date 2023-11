Microsoft maakt tijdens de Ignite-conferentie bekend verder te investeren in security, onder andere met het nieuwe Unified Security Operations Platform.

Het nieuwe platform combineert Microsoft Sentinel en Microsoft Defender XDR (voorheen Microsoft 365 Defender). Sentinel is de Microsoft-oplossing voor security information and event management (SIEM) en security orchestration, automation, and response (SOAR). Defender XDR kan op zijn beurt helpen bij het onderzoeken van en reageren op aanvallen. Door deze oplossingen nu samen te brengen in het Unified Security Operations Platform ontstaat er een nieuw uitgebreider platform voor Security Operations Center.

Microsoft voegt aan het Unified Security Operations Platform Security Copilot-features toe. Hiermee ondersteunt Microsoft securitywerkzaamheden. Die begeleiding moet sterk zijn doordat de Copilot training en ervaring heeft gehaald uit 65 biljoen dagelijkse securitysignalen.

“Met ingebouwde generatieve AI is het een krachtige ervaring gefocust op bescherming tegen bedreigingen op machinesnelheden en het ondersteunen van beschermers door de complexiteit van hun omgeving te versimpelen”, aldus Microsoft bij de aankondiging.

Op Ignite maakt Microsoft ook bekend dat de Security Copilot uitbreidt naar Intune, Purview en Entra. Dit moet IT-beheerders, compliance-afdelingen en identiteitsexperts helpen complexe scenario’s te vereenvoudigen. Tijdens Ignite horen we vast meer over hoe dit precies werkt.

Tip: Microsoft breidt Azure Kubernetes Service flink uit