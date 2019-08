Apple klaagt virtualisatiebedrijf Corellium aan voor inbreuk op copyright

Apple klaagt Corellium, een producent van virtualisatiesoftware, aan omdat het bedrijf klanten de mogelijkheid biedt om virtuele iOS devices te creëren. Ook iOS-firmware kan hierop draaien.

Apple eist dat het bedrijf per direct stopt met alle activiteiten rondom iOS-virtualisatieproducten, en dat het de geleden schade vergoedt aan de techgigant. Apple onderbouwt de aanklacht verder met het argument dat Corellium geen enkele vorm van toestemming of vergunning heeft gevraagd.

De mogelijkheden van de producten van Corellium zijn onder andere het virtueel opstarten van een iPhone voor het opsporen van bugs of het testen van een app. Er is natuurlijk een belangrijk verschil met testen op een daadwerkelijke iPhone. Je kunt namelijk gewoon een nieuw virtueel toestel opstarten als er iets mis gaat waardoor het toestel crasht of “brickt”. Ook hebben virtuele versies een pauze-functie. Daardoor kan op alle mogelijke momenten de staat van het toestel onderzocht worden.

Paradijs voor testers

Vorig jaar heeft Forbes Corellium al onderzocht. Daaruit bleek dat het bedrijf min of meer de ideale omgeving heeft gebouwd voor iOS-hackers en -ontwikkelaars. Gebruikers kunnen in feite alles uitproberen op iOS-apparaten. Daarbij krijgen ze ook nog eens cadeau wat er gebeurt in de code. Dit bespaart iOS-ontwikkelaars en -hackers tijd en geld.

Het nieuws komt kort nadat Apple aankondigde dat het security-onderzoekers uitgebreidere toegang zou verlenen voor het vinden van zwakke punten, meldt TechCrunch. In hoeverre deze aanklacht samenhangt met die aankondiging is niet bekend. De mogelijkheden van Corellium komen wel grotendeels overeen met de doelstellingen in de aankondiging van Apple.