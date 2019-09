ServiceNow lanceert mobiele versie van Now Platform

ServiceNow heeft mobiele mogelijkheden toegevoegd aan zijn workflow-platform. Daardoor moet het voor werknemers eenvoudiger worden om onderweg diverse werk-gerelateerde taken uit te voeren.

Het Now Platform van ServiceNow wordt gebruikt om workflows in diverse aparte IT-systemen te stroomlijnen. Al die workflows worden geïntegreerd in een enkel platform.

Now Mobile

Het platform wordt nu uitgebreid met een nieuwe applicatie, genaamd Now Mobile. Now Mobile is een mobiele versie van het Now Platform voor Android- en iOS-apparaten. De app kan door werknemers gebruikt worden voor taken als het bestellen van apparatuur, het goedkeuren van verzoeken en het vragen om hulp.

Volgens ServiceNow zelf is er een groeiende vraag naar het onderweg kunnen uitvoeren van de taken. Uit onderzoek zou blijken dat de helft van de werknemers van hun werkgevers verwachten dat ze “voor mobiel geoptimaliseerde tools” leveren.

“Mobiel is de manier waarop veel mensen dagelijkse taken af willen ronden”, stelt Chief Product Officer Chirantan ‘CJ’ Desai in een blogbericht. “Het Now Platform stelt bedrijven in staat om snel en eenvoudig native mobiele ervaringen te leveren aan werknemers, die productiviteit verhogen en het werk beter maken voor de werknemers.”

Andere updates

ServiceNow heeft verder zijn virtuele agent voorzien van mogelijkheden om natuurlijke taal te begrijpen. Dat betekent dat werknemers voortaan via een virtuele agent met het Now Platform kunnen praten, aan de hand van “eenvoudige menselijke termen”. Op die manier kunnen ze antwoorden vinden op hun vragen, nieuwe spullen bestellen en om hulp vragen.

Ook nieuw is een mobiele applicatie voor het onboarden van nieuwe werknemers. De app helpt bij het stroomlijnen van taken voor nieuwe werknemers bij een bedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen, het opvragen van apparaten bij IT-afdelingen en het aanleveren van bankgegevens om salarissen uit te keren.

Het vernieuwde Now Platform is per direct algemeen beschikbaar gemaakt. De applicaties kunnen via Google Play en de App Store voor iOS gedownload worden.