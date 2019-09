Microsoft voegt satellietondersteuning toe aan private networking-dienst

Microsoft heeft zijn Azure ExpressRoute private networking-dienst voorzien van satellietconnectiviteit. Met satellietondersteuning moeten de connectiviteit en prestaties bij landelijke en afgelegen gebieden verbeterd worden.

ExpressRoute is ontworpen om gebruikers private en dedicated netwerkverbindingen te bieden, die het internet niet gebruiken. ExpressRoute wordt sinds de lancering in 2014 beschikbaar gemaakt via samenwerkingen met telecomproviders als AT&T, Verizon, BT, Level 3, Equinix en Telecity.

De dienst is nu voorzien van satellietondersteuning, schrijft ZDNet. Deze connectiviteit is bedoeld voor bedrijven die moeten werken in afgelegen, landelijke of geïsoleerde gebieden met een slechte netwerkverbinding. Met satellietondersteuning moeten de uitdagingen van het werken in afgelegen gebieden aangepakt worden.

Toegang tot de cloud

Azure ExpressRoute maakt het nu mogelijk om de cloud-diensten van Microsoft te bereiken via satellietverbindingen. Dit is mogelijk omdat commerciële satellietconstellaties op grote schaal beschikbaar komen. Daardoor is de optie opeens betaalbaar geworden en verbeterd.

Het satelliet-deel van de oplossing wordt aangeboden via drie nieuwe partners van Microsoft: SES, Intelsat en Viasat. Met de optie worden de grondstations van partners verbonden via Azure via een dedicated private link.

Microsoft verwacht dat Azure-klanten in luchtvaart, olie en gas, en afgelegen productie de mogelijke markt zijn voor de nieuwe satelliet-optie. Satellietconnectiviteit via ExpressRoute is daarnaast beschikbaar voor Azure Government clouds.

Duitse regio’s geopend

Microsoft heeft daarnaast aangekondigd dat zijn twee nieuwste Duitse regio’s geopend zijn. De regio’s zitten in Berlijn en Frankfurt.

De uitbreiding in Duitsland werd vorig jaar al bekendgemaakt. De nieuwe datacentra zorgen ervoor dat Duitse Azure-klanten hun data in Duitsland kunnen houden. In dat land gelden relatief strenge privacywetten. Ook de privacywet GDPR introduceerde nieuwe, strengere regels over de opslag van data.

Nu de nieuwe regio’s geopend zijn, is Azure daar beschikbaar gemaakt. In het eerste kwartaal van 2020 moet ook Office 365 in deze regio’s beschikbaar worden. Later dat jaar volgt de beschikbaarheid van Dynamics 365.