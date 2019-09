Oracle kondigt autonoom besturingssysteem Autonomous Linux aan

Oracle heeft een autonoom besturingssysteem aangekomdigd. Het gaat hierbij om Autonomous Linux,dat zichzelf kan provisionen, schalen en afstemmen op de omgeving. Daarnaast kan het zich al draaiende ook patchen.

Autonomous Linux is een nieuwe stap in de richting van het doel om “’s werelds eerste volledig en echt autonome cloud” te ontwikkelen aldus mede-oprichter en CTO Larry Ellison tijdens de OpenWorld-conferentie, schrijft ZDNet. Met datzelfde doel voor ogen lanceerde het bedrijf twee jaar geleden ook de Autonomous Database.

Het nieuwe Autonomous Linux is gebaseerd op Oracle Linux, dat nu al de Oracle Cloud en Engineered Systems aanstuurt. Op Autonomous Linux kan iedere Red Hat-applicatie draaien, zonder dat hier wijzigingen voor nodig zijn. Tegelijkertijd is het besturingssysteem ontworpen voor “extreme prestaties, hoge betrouwbaarheid, voor security en we zijn autonoom”.

Het besturingssysteem is gratis voor klanten van Cloud Infrastructure.

Oracle OS Management Service

Naast Autonomous Linux kondigde het bedrijf ook de OS Management Service aan. Dit is een Cloud Infrastructure-component met hoge beschikbaarheid. De tool heeft tot taak om systemen te monitoren en te besturen. De hiervoor geschikte systemen kunnen zowel op Autonomous Linux als op Linux of Windows draaien.

De dienst kan, in combinatie met resource governance-beleid, mogelijkheden om veelvoorkomende managementtaken voor Linux-systemen automatiseren.

Autonomie biedt meer security

Beide nieuwe oplossingen gebruiken daarnaast geavanceerde machine learning. Zo biedt het nieuwe besturingssysteem dagelijks automatisch security-updates aan de Linux-kernel en belangrijke user space libraries, zonder dat er downtime is.

Known Exploit Detection biedt bovendien geautomatiseerde alarmen als iemand een kwetsbaarheid probeert te misbruiken die door Oracle gedicht is.

Ellison benadrukte tijdens OpenWorld ook dat autonomie veiligere diensten kan leveren. “Een simpele regel om datadiefstal te voorkomen: stop je data in een autonoom systeem”, aldus de CTO. “Er zijn geen menselijke fouten en geen dataverlies. Dat is het grote verschil tussen ons en AWS.”

Oracle Data Safe

Oracle heeft verder een reeks nieuwe security-diensten aangekondigd, waaronder Data Safe. Data Safe is een verenigd control center voor het monitoren van security-problemen met data, gebruikers en configuratie.

Data Safe is ook te gebruiken om gevoelige data te identificeren en databases te masken om security-risico’s te minimaliseren of elimineren. Data Safe is onderdeel van alle Oracle Database Cloud-diensten.