Terraform heeft vanaf nu een echt opensource-alternatief, gewaarborgd door de Linux Foundation.

De opensource-community was er vijf weken geleden als de kippen bij toen HashiCorp aankondigde dat het de licentie voor Terraform ging aanpassen, van een MPL 2.0-licentie naar een businesslicentie. Hiermee is deze software niet langer open source. De community maakte gebruik van het recht binnen open source om te forken en kwam met OpenTF.

Tijdens een keynote op de Open Source Summit Europe in Bilbao vandaag kondigt de Linux Foundation aan dat OpenTF vanaf vandaag door het leven zal gaan als OpenToFu. Het wordt een project binnen de Linux Foundation. Volgens de mensen bij de Linux Foundation is OpenTF/OpenToFu een van de snelst groeiende open source projecten op het gebied van de cloud. Het staat al weken aan een stuk in de top 3 van meest populaire projecten.

OpenToFu krijgt Open Governance

Een van de belangrijkste voordelen van het toevoegen van OpenToFu aan de lijst met projecten van de Linux Foundation, is dat het geintje dat HashiCorp heeft uitgehaald met Terraform niet meer kan. OpenToFu valt namelijk onder het charter van de Linux Foundation, inclusief Open Governance. Dat maakt het onmogelijk om er plots een business-licentie van te maken.

Tijdens de aankondiging stond Jim Zemlin, Executive Director van de Linux Foundation ook nog even stil bij de perceptie die heerst rondom het aanpassen van licenties van partijen zoals HashiCorp. Het lijkt op dit moment wellicht alsof iedereen het doet, maar in feite zijn het niet meer dan negen organisaties die dit gedaan hebben. Het valt dus allemaal nog wel mee.

