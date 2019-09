‘Tekort aan cloud-vaardigheden in drie jaar tijd verdubbeld’

Het gebrek aan vaardigheden in meerdere cloud-disciplines is de afgelopen jaren flink gestegen. 90 procent van de organisaties meldt nu zo’n gebrek, wat een verdubbeling is ten opzichte van drie jaar eerder.

Cloud computing is al geruime tijd in opkomst. Het zorgt er echter ook voor dat er meer niche en specialistische functies en banen ontstaan. Dat resulteert in een steeds groter wordende kloof waarin bepaalde cloud-rollen niet vervuld worden omdat niet genoeg mensen de vaardigheden hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van 451 research, meldt IT Pro.

Het gebrek aan vaardigheden zitten in gebieden als platform-ervaring, DevOps, cloud-architectuur en security. Deze onderwerpen worden ook gezien als uitdagingen voor zowel cloud-transformatie als -adoptie, nu bedrijven moeite hebben om de vaardigheden en resources in-house te vinden.

Managed service providers

Als gevolg van het tekort trekken bedrijven steeds meer naar managed service providers. Deze providers vullen het gat en bieden de benodigde expertise wel.

Volgens het rapport gebruikt bijna tweederde van de organisaties die de cloud omarmd hebben, ook een vorm van een managed service. 71 procent van de respondenten suggereert dat managed services zelfs een betere besteding van hun geld is in de toekomst.

Een sterke meerderheid stelt ook dat managed services ervoor zorgen dat de interne IT-werknemers niet langer aan saaie taken hoeven te zitten. Daardoor hebben deze medewerkers meer tijd om zich te richten op productievere en strategischere activiteiten in de algemene IT.

Strategisch adviseur

Onderzoek van Gartner uit augustus dit jaar toonde aan dat de cloud in Nederland erg populair is. Ons land vormt samen met de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië de top vijf aan landen die het meest uitgeven aan cloud-diensten als percentage van de totale IT-uitgaven. Nederland staat met 7,2 procent op de vierde plek.

Gartner voorspelde ook dat de groei van cloud-diensten tot en met 2022 groter is dan de groei van traditionele IT-oplossingen. Vooral Infrastructure-as-a-Service (IaaS) groeit de komende jaren sterk.