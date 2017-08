Nieuwe batterij kan 400 jaar lang mee

Hardware

Een batterij die onderzoekers van de University of California Irvine per ongeluk hebben uitgevonden, kan wel 200.000 keer opgeladen worden voordat deze onbruikbaar wordt. Volgens de onderzoekers zou de batterij, als je de gemiddelde oplaadcyclus van een laptop neemt, tot wel 400 jaar lang mee kunnen.

De nieuwe batterij kan vooral lang meegaan door een andere coating te gebruiken voor de nanodraden die de batterij helpen opladen. Gewoonlijk gaan die 8.000 cyclussen mee, maar doorgouden nanodraden te coaten met mangaandioxide, is de degradatie nauwelijks meetbaar.

Waar een gewone batterij na enkele laadcyclussen al scheurtjes begint te tonen in de nanodraden, is dat bij de nieuwe coating bijna niet het geval. De onderzoekers denken dat de metaaloxide in de batterij geplastificeerd wordt door de materiaalcombinatie, wat leidt tot de langere levensduur.

Leider van het onderzoeksteam is Mya Le Thai en zij kwam dan ook per ongeluk met de coating. "Ze was wat aan het aanrommelen en coatte het hele ding met een erg dunne laag gel, en liet het ding vervolgens de cyclus doorlopen. Ze ontdekte dat, door deze gel te gebruiken, ze de batterij door honderdduizenden cyclussen kon laten lopen, zonder capaciteit te verliezen."

De ontwikkeling van batterijen is de afgelopen tijd in een stroomversnelling aan het raken. Zo ontwikkelde SolidEnergy enige tijd geleden nog een batterij voor smartphones die twee keer zo lang mee zou kunnen gaan.