Snowflake heeft vandaag Unistore beschikbaar gemaakt, een nieuwe workload waarmee het de mogelijkheden van het Snowflake Data Platform uitbreidt en een moderne aanpak biedt voor het werken met transactionele en analytische data.

Met Unistore wordt het eenvoudiger om transactionele applicaties te ontwikkelen met het Snowflake Data Cloud platform. Het biedt consistente governance, goede prestaties en is zo goed als onbeperkt te schalen.

Traditioneel gezien zijn transactionele en analytische data gescheiden en vaak in silo’s te vinden. Dit zorgt voor complexiteit wanneer je de data wil gebruiken of verplaatsen over meerdere systemen. Dit vertraagt ook vaak de ontwikkeling van moderne applicaties. Met Unistore kunnen klanten in de Data Cloud ook transactionele data uitserveren aan applicaties.

Als onderdeel van Unistore introduceert Snowflake ook hybrid tables, deze bieden snelle single-row operaties en beiden klanten de mogelijkheid om hun transactionele zakelijke applicaties direct op het Snowflake platform te bouwen. De hybrid tables zijn op dit moment nog in een private preview, maar moeten uiteraard later voor iedereen beschikbaar komen.

Met hybrid tables moet je als organisaties een hollistisch overzicht kunnen krijgen over al je data. Adobe is een van de early adopters van Unistore, deze organisatie heeft al de nodige ervaring opgedaan met hybrid tables voor de Adobe Campaigns applicatie. Volgens Afobe is de snelheid en schaalbaarheid ongekend voor het bieden van cross-channel campaign management.

Chritian Kleinerman, senior vice president of product bij Snowflake zegt over Unistore: “Unistore is de fundering voor een nieuwe golf aan innovatie in de Snowflake Data Cloud. Vergelijkbaar met wat we gedaan hebben met data lakes and data warehouses voor onze klanten. Unistore is het begin van het bouwen en uitrollen van een nieuwe generatie applicaties in de Data Cloud.”

