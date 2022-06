Meer dan drie op de vijf bedrijven die producten en applicaties bouwen met geïntegreerde analytics ervaart een verhoogde betrokkenheid. Bijna eenzelfde hoeveelheid (57 procent) verhoogde ermee de omzet. Er is echter een focus op de gebruikerservaring (UX) nodig om het meeste rendement uit analytics te halen.

Dat blijkt uit onderzoek van Product Led Alliances in samenwerking met ThoughtSpot. Bedrijven die analytics integreren in apps realiseren nieuwe mogelijkheden om de klanttevredenheid en het gebruik van analytics te verbeteren. Ook verhogen zij de ROI en weten ze te innoveren. Volgens het onderzoek bouwen de succesvolle bedrijven software, applicaties en diensten die gebruikmaken van data en bieden ze inzicht in die data als onderdeel van hun aanbod.

Tegelijkertijd worden uitdagingen waargenomen. Zo biedt 55 procent van de respondenten ingebouwde analytics in hun producten aan. Slechts 57 procent van degenen die dit doen, heeft een directe impact op de omzetverhoging gezien. Ondanks de waarde van het inbouwen van analytics blijft het duur en moeilijk. Budgetbeperkingen zijn voor 47 procent van de respondenten de hoogste drempel om een embedded analytics-oplossing te bouwen, terwijl 39 procent zich zorgen maakt over de trage time-to-market.

Als de oplossing op de markt is gebracht, is er de uitdaging om het aanbod te onderhouden door te blijven voorzien in nieuwe functies (39 procent). Zelfs als bedrijven erin slagen de systemen te bouwen, dan nog blijkt dat de projecten geen gebruikers aantrekken en vasthouden. Dit omdat de analytics geen zinvolle inzichten bieden die relevant zijn voor de gebruiker of omdat ze te ingewikkeld zijn om te gebruiken.

Focus op UX

Bedrijven kunnen analytics niet simpelweg inbouwen. Ze moeten (opnieuw) nadenken over de gebruikerservaring die geïntegreerde analytics bieden. Uit de resultaten blijkt dat 53 procent zich realiseert dat de UX van analytics belangrijker is dan ooit. Bijna 80 procent gaf aan dat er verandering nodig is om te kunnen voldoen aan specifieke zakelijke behoeften. Meer dan de helft vindt dat medewerkers op een intuïtieve manier zelf hun antwoorden moeten kunnen vinden.

De UX kan echter niet ophouden binnen een applicatie of product. Bijna twee derde van de ondervraagde productontwikkelaars noemde de noodzaak om inzichten uit applicaties te koppelen aan andere workflows, zoals het segmenteren van doelgroepen en die door te vertalen naar andere marketingapps, om intelligentie naadloos te operationaliseren. Echter, minder dan een derde doet dit momenteel.

