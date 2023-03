In de cloud computing-wereld is performance letterlijk geld: kostenbeheersing, inkomsten en time to value. Het realiseren van het best presterende fundament voor je organisatie is cruciaal om te voldoen aan de huidige behoeften en voorbereid te zijn op de toekomst. In een onderzoek komt SAS Viya naar voren als kostenefficiënt en kostenbewust analytics-platform voor enterprise organisaties. Het leidt direct tot productieve werknemers en sterke analytics.

De verschuiving naar de cloud heeft het potentieel om waarde te halen uit data vergroot. Tegelijkertijd is er het risico dat kosten ongekend oplopen. Het aanpassen van het gedrag van data engineers en de code die zij draaien is een nieuwe uitdaging. Er is een potentieel om 12 procent tot 700 procent meer waarde te halen uit de uitgaven. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot meer runtime voor minder, door meer computingkracht in te zetten voor de grootste problemen en betere resultaten te genereren.

Wil je meer weten over hoe jouw organisatie kostenefficiënt kan werken? Via onderstaand document download je een document met meer informatie.