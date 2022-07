Tom Krause, de president van Broadcom Software, is onlangs vertrokken bij de chip- en softwaregigant. Binnenkort wordt hij de nieuwe CEO van Citrix-TIBCO.

Het vertrek van de president van Broadcom Software is niet heel onverwacht. In de komende maanden moet de overname van VMware zijn beslag krijgen en wordt dit bedrijf in Broadcom geïntegreerd. Hierbij zullen de software-activiteiten van Broadcom, bestaand uit de infrastructuur- en securityoplossingen van CA en Symantec, in VMware worden ondergebracht. Broadcom Software gaat VMware heten.

SEC-verklaring

In een verklaring voor beurstoezichthouder SEC staat dat Krause de organisatie per direct verlaat voor een positie bij een niet nader genoemd softwarebedrijf. De verklaring vermeldt expliciet dat het vertrek van de topman niet het gevolg van verschillend inzicht over de te volgen strategie, policies, financiële resultaten of andere handelingen.

Hock Tan, de huidige CEO van Broadcom, zal de werkzaamheden van Tom Krause overnemen en toezicht houden op de verdere integratie met VMware. Naar verwachting wordt de functie van president na de overname geschrapt. Het is niet duidelijk of het vertrek gevolgen heeft voor de strategie van VMware.

Naar Citrix-TIBCO

Zeer recent werd duidelijk dat Tom Krause binnenkort de nieuwe CEO wordt van Citrix-TIBCO. Dit bedrijf is begin dit jaar ontstaan nadat private investeringsmaatschappijen het zwalkende Citrix na een langdurig overnameproces kochten en met TIBCO fuseerden. Krause is de opvolger van de huidige interim president en CEO Bob Calderoni.

