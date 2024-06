OpenAI koopt technologie die real-time inzichten uit bedrijfsdata haalt

OpenAI neemt de start-up Rockset over. Het bedrijf is actief in enterprise analytics.

OpenAI neemt zowel de technologie als het volledige team van Rockset over, weet Bloomberg. Door middel van een integratie moet bedrijfsdata beter inzetbaar worden door zakelijke gebruikers en ontwikkelaars die geabonneerd zijn op de diensten van OpenAI. Dat moet bewerkstelligd worden met de technologie van Rockset die data zoekbaar maakt, verzamelt en indexeert. Data kan bovendien real-time worden ingekeken.

Volgens OpenAI brengt de overname kansen voor ontwikkelaars om meer intelligente applicaties te bouwen. “De infrastructuur van Rockset stelt bedrijven in staat hun data om te zetten in bruikbare informatie”, zegt Brad Lightcap, COO bij OpenAI.

AI vercommercialiseren

Voor OpenAI brengtde overname een nieuwe mogelijkheid om een zakelijke use-case voor AI op te richten. Dat maakt de overname vanuit een financieel perspectief interessant. Met dat perspectief worstelen heel wat AI-bedrijven. Dat komt doordat er nog geen duidelijke strategieën zijn te volgen om AI-tools te commercialiseren.

Pogingen om daar succesvol in te zijn, worden vaak ingestoken vanuit use-cases die interessant zijn voor zakelijke gebruikers. Daar zijn namelijk grotere budgetten beschikbaar om met AI aan de slag te gaan en bedrijven zijn bereid te investeren wegens de beloofde productiviteitsverbetering die AI moet brengen.

Bedrijfsdata afgeschermd?

Het is nog niet duidelijk wanneer de integratie gefinaliseerd zal worden. Venkat Venkataramani, CEO van Rockset, meldt dat bestaande klanten geen directe veranderingen zullen waarnemen. Over het privacy-aspect van de overname, weiden beide blogs niet uit. Het is dus niet duidelijk of de LLM’s van OpenAI in de toekomst getraind worden op de aangedragen bedrijfsdata. De infrastructuur van OpenAI profiteert namelijk wel van de overname, zo geeft de CEO aan: ‘”Rockset wordt onderdeel van OpenAI en zal de retrieval-infrastructuur aandrijven die de productsuite van OpenAI ondersteunt.”

Voor zakelijke gebruikers, met betaalde abonnementen, zorgt OpenAI doorgaans wel dat er een strikte afscheiding is van bedrijfsdata. Deze komt niet in de trainingsdata terecht, zonder de expliciete toestemming van de gebruiker.