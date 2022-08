UiPath maakt de overname van Re:infer bekend. Het Engelse bedrijf gebruikt natural language processing (NLP) om data te structuren.

Re:infer werd in 2015 opgericht door AI-wetenschappers van de University College London. De software van het bedrijf gebruikt natural language processing (NLP) om het onderwerp van een chatbericht, email of telefoongesprek te begrijpen. Denk aan een klacht, het maken van een afspraak of het vragen van een terugbetaling. Bedrijven komen te weten waar klanten en medewerkers het vaakst over communiceren.

UiPath maakte de overname van Re:infer onlangs bekend. UiPath ontwikkelt software voor process mining en automatisering. De software helpt bedrijven bij het vinden en oplossen van inefficiënte workflows.

“Automatisering en AI vormen een krachtig paar”, reageert Ted Kummert, Executive Vice President van Products & Engineering bij UiPath. “Onze klanten worden overspoeld met documenten, communicatie en data die ze efficiënt moeten begrijpen en verwerken. Door de NLP-technologie van Re:infer te combineren met onze Document Understanding- en AI-producten breiden we onze automatiseringsmogelijkheden uit.”

Ongestructureerde data

De meeste bedrijven genereren dagelijks een schat aan communicatiegegevens. Toch worden emails, support tickets, chats en telefoontjes zelden automatisch geanalyseerd. Dat is zonde. Wanneer je begrijpt waar klanten, medewerkers en gebruikers het vaakst over communiceren, dan vindt je ruimte voor verbetering.

Kom je er bijvoorbeeld achter dat 30 procent van alle gesprekken over terugbetalingen gaat, dan is het waarschijnlijk handig om het proces te automatiseren. Gebruikers van Re:infer ontvangen een no-code interface voor het trainen van AI-modellen die hun bedrijfscommunicatie begrijpen. Vandaaruit is data snel en automatisch te analyseren.

“We hebben de afgelopen zeven jaar besteed aan het bouwen van een innovatieve technologie en geloven dat UiPath ons naar een hoger niveau zal tillen”, aldus Ed Challis, CEO en medeoprichter van Re:infer. “We kunnen niet enthousiaster zijn om toegang te krijgen tot de schaalkracht van UiPath en Re:infer te introduceren bij een nieuw, wereldwijd publiek. Het is een ongelooflijke dag voor ons.”

