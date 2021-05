UiPath schaalt fors door met Platform 21.4 update

Automatisering is op zich niets nieuws. Dat gebeurt al sinds we de mogelijkheid hebben om zaken door machines te laten doen. De schaal waarop we kunnen automatiseren neemt wel steeds toe. Dat blijkt ook uit de updates die UiPath vandaag aankondigt voor haar platform. We lopen in dit artikel even door enkele van de voornaamste updates heen.

Opschalen is zonder meer het thema van de updates in UiPath Platform 21.4. Het bedrijf, opgericht in 2005, maakt met name de laatste paar jaar een stormachtige ontwikkeling door, met de recente beursgang als voorlopig hoogtepunt. Sinds 2018 is het actief in onze regio. We schreven al eens een achtergrondverhaal over het bedrijf rondom de introductie in ons land. In de eerste gesprekken die we hadden met UiPath vooral ging over het fenomeen RPA en wat je daar allemaal mee kunt. Inmiddels is de scope van de visie van het bedrijf duidelijk breder geworden. Het draait nu meer in het algemeen om automation, oftewel automatisering. Daar komt uiteraard nog altijd een stevige dosis RPA bij kijken, dat is immers de basis van UiPath. Toch ligt daar de nadruk niet meer zozeer. Die ligt overduidelijk op het grotere plaatje, automatisering in het algemeen.

Grootschalig beheer en governance

Vandaag is het dus zoals gezegd tijd voor UiPath Platform 21.4, het platform waar alles wat het bedrijf doet, op draait. De eerste belangrijke update heeft te maken met het op grote schaal kunnen beheren en inrichten van je automatisering. Automation Ops is een SaaS-applicatie waarmee admins snel policies kunnen inrichten, voor zowel ontwikkelaars als gebruikers binnen (grote) organisaties. Het idee is dat je hiermee beter overzicht kan houden bij een grote uitrol van UiPath Studio-producten en RPA-bots.

Automation Ops is onderdeel van UiPath Automation Cloud en per direct beschikbaar voor klanten. Het is bedoeld om organisatiebreed uit te rollen, om IT de boel gecentraliseerd in te laten richten. Er zit volgens UiPath echter ook voldoende flexibiliteit in om policies te maken voor verschillende groepen mensen binnen de organisatie. Denk hierbij aan groepen met verschillende kennisniveaus en/of toegangsrechten.

Zoek en vind automatiseringsmogelijkheden

Artificial Intelligence zit al geruime tijd in het UiPath Platform. Als je wilt automatiseren als organisatie, is dit belangrijk, omdat je hiermee sneller inzicht krijgt in waar de kansen liggen op dit vlak. In versie 21.4 van het platform zit nu echter ook een nieuwe oplossing, genaamd Task Mining. Deze gebruikt ML-modellen om patronen in taken te ontdekken en te bepalen wat hiervan repetitief is en dus geautomatiseerd kan worden. Uiteraard kan dit alleen maar als dit niet ten koste gaat van het werk dat medewerkers verrichten. Dat is dan ook meegenomen in deze oplossing, volgens UiPath.

Naast Task Mining heeft UiPath ook nog nieuwe process mining tools geïntegreerd in de Automation Hub. Hiermee kunnen gebruikers eveneens sneller mogelijkheden tot automatiseren ontdekken binnen de processen die organisaties hebben.

Inzichten in prestaties

Naast de twee relatief grote aankondigingen Automation Ops en Task Mining, heeft UiPath Platform 21.4 nog een fors aantal nieuwe features. Zo heeft de UiPath Automation Cloud veel nieuwe diensten, tools en mogelijkheden gekregen. Deze zijn gericht op het bieden van meer keuze aan gebruikers, zo vertelt UiPath in het persbericht dat we hebben ontvangen. Er zijn nu nog meer opties beschikbaar op het gebied van migreren, bouwen, beheren en meten van cloud-gebaseerde automatisering op grote schaal. Het idee van Automation Cloud is dat dit, zoals het een goede clouddienst betaamt, ervoor zorgt dat je software robots eenvoudig schaalbaar zijn. Dit zonder dat er eisen gesteld worden aan klanten op het gebied van infrastructuur of beheer.

Uiteindelijk wil je ook in de cloud goed in de gaten kunnen houden hoe alles gaat. Vandaar dat vanaf nu UiPath Insights onderdeel uitmaakt van Automation Cloud. Hiermee kun je niet alleen zien hoe je bots presteren, maar kun je bijvoorbeeld ook de ROI van je automatiseringsprojecten organisatiebreed in de gaten houden.

Tot slot: een betere gebruikerservaring

Uiteraard mag ook een verbetering van de UX van UiPath Platform niet ontbreken in de vernieuwingen. Dat hoort er inmiddels standaard bij in de IT-markt. Nu was UiPath altijd al vrij gebruiksvriendelijk, kunnen we ons herinneren uit gesprekken die we gedurende de jaren gevoerd hebben. Ook hier is echter nog een slag te maken. Specifieke zaken rondom UX noemt UiPath niet. Het draait vooral om het vereenvoudigen en tegelijkertijd vergroten van het platform in gebruik. Het moet hierbij niet uitmaken of je een citizen developer bent of een hardcore developer. Ook moeten de updates rondom UX ervoor zorgen dat ook niet-developers er weer beter mee overweg kunnen. Denk hierbij onder andere aan IT-personeel en data scientists. Het idee is uiteraard dat een betere gebruikerservaring leidt tot snellere adoptie en minder support calls richting de helpdesk.