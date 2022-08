Celonis verzekert 1 miljard euro in een Series D-financieringsronde. De waardering van de process mining software-ontwikkelaar stijgt naar 13 miljard euro.

Celonis is niet alleen de meest waardevolle process mining-softwareontwikkelaar van Duitsland, maar de meest waardevolle startup in New York. Het bedrijf begon bijna 11 jaar geleden als project van de Technische Universiteit van München. Na de oprichting sloot Celonis zich aan bij het SAP Startup Focus Program, een accelerator voor beginnende analytics-bedrijven die oplossingen willen ontwikkelen met behulp van SAP software.

Onlangs verzekerde Celonis een investering van 1 miljard dollar. De waardering stijgt naar 13 miljard euro. Het geldt creëert ruimte om process mining te verbeteren, te profiteren van nieuwe marktkansen en marktleider te blijven. Celonis wil het kapitaal gebruiken voor productontwikkeling, klantenwerving en marktuitbreiding. De Qatar Investment Authority legde een aanzienlijk bedrag in, samen met diverse andere deelnemers.

Process mining wordt meestal gecombineerd met robotic process automation (RPA), waarbij software repetitieve en monotone taken automatiseert. Process mining identificeert inefficiënte processen via analyses van data uit applicaties, systemen, netwerken en workflows.

Celonis process mining

De technologie van Celonis maakt het niet alleen mogelijk om inefficiënte processen te vinden, maar ook om de processen te automatiseren. Eindgebruikers hoeven het onderliggende systemen aan hoeven te raken. Dat is precies waarom toonaangevende RPA-leveranciers en grootbedrijven investeren in de ontwikkeling van process mining, waronder IBM, StepShot, Blue Prism, ABBYY en Kryon.

De technologie van Celonis is overduidelijk succesvol. Volgens de organisatie bestaat het huidige netwerk uit meer dan 2.500 bedrijven, 10.000 interne consultants en 2.000 partners als Accenture, PWC, ServiceNow, IBM en KPMG. Het certificeringsprogramma van Celonis werd door meer dan 100.000 professionals voltooid.

“Sinds de eerste dagen van Celonis bouwen we aan een bedrijf dat werkt op basis van gezonde fundamentals, klantwaarde en veerkracht die in elke economische situatie presteert”, aldus de CEO.

Tip: Robotic Process Automation (RPA) is booming, maar wat is het en wat kan je er mee?