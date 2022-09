Een rapport van Databricks werpt licht op de toekomst van artificial intelligence in het bedrijfsleven. Organisaties zijn wereldwijd van plan om in de komende drie jaar meer te investeren in data security, data governance en artificial intelligence-platformen. CIO’s werven ‘citizen data scientists’ om een gebrek aan opgeleide professionals te overbruggen.

Databricks ontwikkelt data analytics software. De organisatie wordt gezien als de uitvinder van het ‘lakehouse’, een combinatie van data warehouses en data lakes. Onlangs initieerde het bedrijf een onderzoek naar de uitdagingen en toekomst van artificial intelligence in het bedrijfsleven. De onderzoekers bespraken het onderwerp met 600 CTO’s, CIO’s en data analytics executives wereldwijd.

Meer dan de helft verwacht dat artificial intelligence (AI) tegen 2025 een hoofdrol speelt in de IT-, ontwikkelings-, marketing- en saleswerkzaamheden van hun bedrijf. De meesten willen AI implementeren voor meerdere use cases. Een groot aantal focust op werkzaamheden met direct rendement, waaronder sales.

Groei alom

AI en data zijn onlosmakelijk verbonden. De nauwkeurigheid en snelheid van een AI-model is afhankelijk van training, en training is onmogelijk zonder data. Het mag dan ook geen verrassing heten dat AI een prioriteit is voor de datastrategie van de ondervraagden. Meer dan driekwart (78 procent) gaf aan dat het opschalen van AI en machine learning het belangrijkste onderdeel is van de datastrategie voor de komende drie jaar.

Opschalen gaat met investeren gepaard. De gemiddelde executive verwacht dat zijn of haar organisatie in de komende drie jaar 59 procent meer investeert in data security; 52 procent meer in data governance en 40 procent meer in nieuwe data- en AI-platformen. De groei geldt voor bedrijven in elke sector, maar volgens Databricks blinken financiële dienstverleners uit. De gemiddelde financiële dienstverlener verwacht hogere investeringen dan bedrijven in andere sectoren.

72 procent van de ondervraagden geeft voorkeur aan multi-cloud omgevingen voor de ontwikkeling van AI. Meerdere chief intelligence officers (CIO’s) benadrukten het belang van open standaarden voor multi-cloud architecturen. Volgens hen zijn multi-cloud omgevingen en open standaarden essentieel voor de doorontwikkeling van AI.

Citizen data scientists

Naast de verwachtingen vroegen de onderzoekers naar de vooruitgang van AI. Bedrijven met snelle en effectieve implementaties hebben een aantal eigenschappen in gemeen. “Hoe groter het aantal medewerkers dat AI-algoritmes kan configureren en implementeren, hoe groter de kans op succesvolle AI-innovaties”, beschreven de onderzoekers. Het probleem is dat medewerkers met AI-vaardigheden schaars zijn. Beschikbare data scientists zijn moeilijk te vinden.

Volgens de onderzoekers proberen CIO’s het probleem op te lossen met ‘citizen data scientists’: medewerkers die vaardig zijn met data, maar geen officiele data science-opleiding hebben voltooid. Organisaties met toegankelijke infrastructuurtools kunnen meer citizen data scientists inzetten. De onderzoekers adviseren organisaties om bij investeringen op toegankelijkheid te focussen.

